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娛樂 最新消息

大冰奶發威！胡凱兒糗了 當眾「烙賽」迅速逃回家

〔記者張釔泠／台北報導〕Who Cares胡凱兒樂團（以下簡稱：胡凱兒）第二張專輯《越過這座橋》正在募資中，短短兩週已突破200萬大關，讓胡凱兒又驚又喜，隨即加碼上線《天空織成》MV感謝歌迷支持。

胡凱兒《天空織成》MV上線。（Who Cares胡凱兒樂團提供）胡凱兒《天空織成》MV上線。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

胡凱兒《天空織成》MV上線。（Who Cares胡凱兒樂團提供）胡凱兒《天空織成》MV上線。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

隨著畢業季與專輯預熱，胡凱兒也頻頻前進校園鼓勵畢業生。主唱浩澤提到印象最深刻的是有一位將畢業的聽眾，表示因與喜歡的對象分隔兩地，決定放棄告白並祝福對方未來順利。浩澤表示，這段留言讓他看到「胃痛」，也希望胡凱兒的音樂能陪他走出迷惘。

走進熟悉的校園，貝斯手廷曜想起高中被教官罰站的青澀回憶：「當年在學校曾為朋友慶生搞得很隆重，結果午休時被叫到中庭罰站，還趁教官不注意跑到花圃摘花放在耳朵上，只記得很熱很想睡，但那時的快樂十分單純，至今與高中同學見面仍會聊起這段回憶。」

吉他手嘉恩更自曝小學「烙賽」經驗，回憶國小三年級暑假返校日，因吃了卡拉雞腿堡跟大冰奶突然肚子痛，找不到廁所，最後拉肚子弄得全身都是，當場他慌忙回教室拿書包，頭也不回地跑回家決定消失現場，也是他人生中第一次翹課。

胡凱兒第二張專輯展開募資計畫。（Who Cares胡凱兒樂團提供）胡凱兒第二張專輯展開募資計畫。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

提到「追夢」，吉他手方文分享剛開始全心投入音樂時的困境，除了每天都在思考如何賺取生活費，還能創作出好的作品。這樣的壓力讓他身心狀況受到影響，甚至覺得放棄會更輕鬆，他甚至設立了三十歲的停損點，決定在這之前盡全力做到最好，無愧於當初追逐夢想的自己。

貝斯手廷曜則回顧加入胡凱兒後，曾一度對自己失去信心，甚至常想放棄。然而前年在搖滾台中的演出讓他體會到音樂的力量，當台下的合唱穿透耳機，他深刻感受到與觀眾共創價值的瞬間，因此讓他堅持走到了今天。

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