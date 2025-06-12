BKPP泰國婚禮倒數！《冥婚》9場隱藏片段曝光 台灣也看得到

BKPP將在泰國舉行婚禮演唱會。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國人氣組合「BKPP」即將從明天（13日）起於泰國舉行一連三天的婚禮演唱會，而他們主演的電影《冥婚鬧泰大》，台灣票房已突破600萬，更有觀眾11刷，有望挑戰今年泰國電影在台票房冠軍寶座。電影將在6月21日舉行漏網片段限定場，全台限定5場，要搶要快。

PP Krit 在《冥婚鬧泰大》中是個調皮鬼。（金盞花大影業提供）

Billkin（左）、PP Krit在《冥婚鬧泰大》中查獲地下室。（金盞花大影業提供）

感謝台灣觀眾與粉絲的支持，泰國製作公司GDH特別授權發行商金盞花大影業於6月21日限量推出「漏網片段限定場」，觀眾將有機會透過大銀幕欣賞因片長考量而被導演忍痛刪減的9段珍貴片段，補足角色更多細膩情感。每段畫面更搭配導演查揚諾布·普拉寇與監製班莊·比辛達拿剛的創作對談，讓影迷猶如親臨剪接室，深入參與電影誕生的幕後歷程。

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漏網片段限定場將於6月21日於台北、新北、台中、台南、高雄五大城市限量放映，每一個地區限定一場，片商更加碼製作《冥婚鬧泰大》台灣獨家明信片特典。

Billkin（左）在《冥婚鬧泰大》喬裝拳擊手、PP Krit在旁看好戲。（金盞花大影業提供）

Billkin 在《冥婚鬧泰大》被刪減畫面釋出。（金盞花大影業提供）

9段內容包括在《鬼家人》許光漢飾演的警察角色明翰，在《冥婚鬧泰大》中改編成Billkin飾演的警察線人「明」，而他之所以能成為警察線人的關鍵原因，竟然是靠高顏值。由PP Krit飾演的同志鬼「迪迪」前往探望生前男友的一場戲中，在見面前的各種焦慮與不安的面貌，也將於此次版本首度曝光。

PP Krit（左）與Billkin在《冥婚鬧泰大》中一人一鬼聯手查案。（金盞花大影業提供）

PPKrit 在《冥婚鬧泰大》被刪減畫面釋出。（金盞花大影業提供）

當然還有許多趣味橋段，例如導演要求Billkin在電影中看到喜歡的女警可怡，要有「小狗看到小雞，就想要追上去汪汪叫的騷動感」及Billkin泰拳打不過對手時，決定以跳舞逼退對手等漏網片段。

電影將於6月21日推出漏網片段限定場，電影票將在6月18日於威秀影城獨家開賣，更多資訊請上金盞花大影業粉專。

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