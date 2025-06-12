重量級戲后淪小三慘遭正宮爆打！臉腫挨巴掌還得忍

鍾欣凌（左起）在《拜六禮拜》與有婦之夫林俊逸偷情，遭正宮廖梨伶狠甩巴掌教訓。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲后」鍾欣凌、「金馬女配」丁寧、「台語歌后」孫淑媚、「金鐘男配」李李仁等人主演台語劇《拜六禮拜》，首集就上演兩段呼巴掌的重口味劇情，包括林心如與孫淑媚的劇中劇橋段，以及鍾欣凌慘被主管林俊逸的老婆廖梨伶當面修理。

鍾欣凌在《拜六禮拜》挑戰演小三、拍床戲，透露這次演出的角色很忐忑。（八大電視提供）

鍾欣凌（右）在《拜六禮拜》挑戰小三角色，與有婦之夫林俊逸有親密戲。（八大電視提供）

鍾欣凌首度嘗試小三角色，和有婦之夫林俊逸暗通款曲，被正宮抓到偷情證據，並遭對方狠甩巴掌教訓。在拍攝這場戲時，鍾欣凌要對手演員廖梨伶用力打，她說：「打下去那一剎那，有種被當頭棒喝的感覺！」

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這並非鍾欣凌第一次拍挨耳光的戲，她透露以前和李國修合作舞台劇《黑夜白賊》，戲裡兩人飾演夫妻，她的角色是勢利的大嫂，因說了不該說的話，「國修老師就搧了我一巴掌。」鍾欣凌認同李國修那時候說的，要有力道才會有感覺，她自己也覺得這些動作在安全的狀況下，其實對演員表演上是有幫助的。

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》與上司林俊逸（右）暗通款曲，被正宮廖梨伶（中）抓包。（八大電視提供）

鍾欣凌分享拍攝賞巴掌戲的過程，廖梨伶向她的臉試揮了幾次，「她說她會往下巴打，不會打到耳朵。」揮了幾次抓一下位置，然後就是一次直接來。鍾欣凌表示當下面對這處境，角色上就是表現出很拗、沒有要跟對方四目相對，只是惡狠狠地盯著遠方看，但也沒有打算示弱，也沒有打算要回擊，「因為其實我知道我自己做錯了，但是我還是往這條路走。」

陳淑芳（右）客串《拜六禮拜》，首集和丁寧（左）對戲。（八大電視提供）

孫淑媚在《拜六禮拜》遭林心如掌摑。（八大電視提供）

談到導演邀她扮演小三很有勇氣，由於以前她沒有接觸過，這次有這樣的機會也讓自己勇敢一次，但鍾欣凌透露其實內心很忐忑，笑說好險裸露戲沒有太多。戲外老公的態度又如何？鍾欣凌說：「因為他自己也是演員，知道演員會遇到這樣的情況。」反倒是家中的小朋友看到相關新聞會問：「媽媽，妳跟別人親嘴嘴喔？」她則趕緊澄清是「借位」，並親自示範這鏡頭是怎麼拍攝出來的，小朋友聽完後恍然大悟：「喔～這樣子喔！」親子間的互動十分逗趣。《拜六禮拜》15日起，每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

林心如友情客串《拜六禮拜》，與孫淑媚演出「戲中戲」。（八大電視提供）

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