韓籍啦啦隊橫掃廣告代言 他揭「2點殘酷真相」：本土女孩難敵

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年有越來越多韓籍啦啦隊女孩來台發展，正式邁入「大韓援時代」，她們在台灣的人氣快速飆升，橫掃廣告代言，無論是電視廣告、超商、百貨快閃活動，都能看見其身影，反觀台灣本土啦啦隊女孩話題逐漸減少，引起網友熱議。

Fubon angels韓籍三本柱李雅英（左起）、李珠珢與南珉貞。（資料照）

一名網友在PTT發文表示，「廣告都被韓國啦啦隊搶走了」，直指現在打開電視，廣告幾乎都是韓籍啦啦隊代言，讓他忍不住質疑「這真的OK嗎」、「是台（灣）女（孩）不爭氣？還是台灣就這麼崇洋媚外？」

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貼文曝光後，引起兩派論戰，部分網友認為這是市場競爭，韓籍啦啦隊舞蹈實力好又敬業，理所當然會被廠商所用，「實力就比不上人家，不然呢」、「開放市場競爭啊，沒啥問題」，也有人感嘆，「台灣還有什麼年輕又有點名氣的女星嗎？」

味全龍啦啦隊韓籍三本柱，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（資料照）

此外，有網友分析2點背後原因，第一是價格優勢，「韓國啦啦隊高顏值又有話題性，代言費用卻比一線女星便宜」，在商業考量下自然成為優先選擇，再者則是台灣娛樂圈面臨新人斷層，「新人少、又缺乏話題」，讓廠商轉向韓籍啦啦隊女神。

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