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丁寧15年異國婚曾卡關！曝以「離婚為前提」磨合老公

丁寧曾以離婚為前提磨合老公。（TVBS提供）丁寧曾以離婚為前提磨合老公。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演新戲《拜六禮拜》日前擔任TVBS《女人我最大》來賓，劇中討論3位女主角在人生不同階段的迷惘，尤其在生活與事業都遭遇到問題，開始步入中年危機，藉戲探討現代人如何平衡身心與外在。3人在戲中有各自感情問題，現實中3人的感情觀也大不相同，來賓唐綺陽從星座解析3人，丁寧透露曾以「離婚為前提」與丈夫相處，鍾欣凌則自爆因人緣不佳吃到苦頭，而且曾7年沒交男朋友。

唐綺陽表示，鍾欣凌的獅子座在感情中主動追求，極度自我中心，但又需要得到伴侶的讚揚，鍾欣凌在旁頻頻點頭認同，她透露小時候只顧自己，導致人緣很糟，「最怕上課分組，全班沒人要跟我一組，長大吃到苦頭，才明白世界不是繞著自己轉」，與她現在暖心形象極為不同。

鍾欣凌則自爆因人緣不佳吃到苦頭。（TVBS提供）鍾欣凌則自爆因人緣不佳吃到苦頭。（TVBS提供）

對於感情，鍾欣凌十分積極，她過去曾7年沒交男友，嘗試過各種方法，直到用了最傳統的方式─朋友牽線介紹，才迎來戀情，她笑著說：「有一天我在旅遊路上，好友突然打電話來，說有男生想要認識我，那男生就是現在的老公。」話一說完，全場驚呼。

丁寧是巨蟹座，唐綺陽點出巨蟹座容易情緒化，對另一半無條件的愛與自我犧牲，需要足夠安全感。而丁寧與外籍老公結婚15年，有次面臨婚姻卡關，她向丈夫提出「現在以離婚為前提來相處」，她解釋，丈夫是孩子的爸爸，仍需要他，2人就先以沒有感情的狀態下互動，她進一步解釋：「這樣不管他做什麼事情，我就不會在乎了！」維持3天沒有感情的互動生活，丈夫招架不住，主動承認自己的錯誤，2人才又重修舊好。

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