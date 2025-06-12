陳匡怡「狂發豪車、被求婚照」遭酸崩壞 火大反擊：丟人現眼

陳匡怡近年因身體因素淡出演藝圈。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕過去曾被封為「台大五姬」之一的陳匡怡，近年因身體因素淡出演藝圈，但她近日在社群平台頻繁分享與追求者相關的照片，引發網友關注。有人質疑她是否遭到盜帳號，對此她也親自發聲回應，強調藝人分享自己的生活照是再正常不過的事，並反嗆「憑空杜撰、亂講話」的網友才「頭腦詭異到不行」。

陳匡怡認為藝人分享個人生活照本就合理，但有網友看到她被追求、甚至被求婚的內容後，竟妄下斷語說她「精神出狀況」，這讓她無法接受。她反擊說：「我覺得那些網友才精神出狀況，而且很沒禮貌。」

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陳匡怡近日頻繁曬出被追求的照片當生活記錄。（翻攝自臉書）

她進一步批評這些留言者，直言他們才該反省自己的病態心理，「或者是因為頭腦不好，才會這樣憑空杜撰、亂講話，這些網友才頭腦詭異到不行。」她認為散播這些無根據言論的人「真的很丟人現眼」。

不僅如此，她也提到，連朋友看完留言與相關新聞後都認為，「這些網友心理有問題」，並非只有她一人這樣覺得。至於有些人以「崩壞」來形容她的現況，陳匡怡也回應：「我不覺得這叫崩壞。」她認為藝人被追求、有人求婚、身邊有富裕的朋友，這些都是生活過得不錯的表現，「怎麼會是崩壞呢？」

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