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娛樂 最新消息

DAPUN要月老牽紅線出絕招 先寫歌嗆月老

〔記者胡如虹／台北報導〕電音DJ歌手「大胖」DAPUN很大膽，居然敢寫歌嗆月老，但發表了《不懂製杖》這首新歌後，他擔心孤老終身，又決定給月老一次機會，只要在年底前幫他找到真命天女，他就把這首歌下架。

DAPUN8年沒交女友，只能請月老認真牽紅線。（記者胡如虹攝）DAPUN8年沒交女友，只能請月老認真牽紅線。（記者胡如虹攝）

愛玩電音的DAPUN原本在美國加州的電腦公司上班，年薪超過500萬，休假的興趣就是去夜店當DJ，因為新冠疫情，夜店無法營業，他才回來台北做音樂。沒想到回台做音樂4年不但燒掉800萬積蓄，感情生活也一片空白，讓他很不甘心的寫了《不懂製杖》抒發內心的鬱悶，決定年底回美國繼續當工程師。

日前DAPUN上網路節目《如虹音樂會》談到他寫《不懂製杖》要大家破除迷信，主要是因為他是理工男，本來就信奉科學，不相信算命、鬼神之說。還有一部份是他8年沒有交女朋友了，去年聽朋友介紹說台北霞海城隍廟的月老很靈，他特別去拜了月老，還列出35條擇偶條件請月老幫他找女朋友，沒想到過了一年多都沒有任何動靜，讓他忍不住寫歌嗆月老。

不過DAPUN也擔心自己年過30了，一直再交不到女朋友也不是辦法，在節目中也放軟態度，決定再給月老一次機會，請月老好好幫他牽紅線，如果年底前他的真命天女能夠出現，他不但會把《不懂製杖》這首歌下架，也會相信月老的神力，臣服於宇宙間的神秘力量。

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