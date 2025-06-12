詹姆士「未穿救生衣」遇黑溝 自曝印尼拍攝險喪命

林莎（中）在菲律賓海邊化身最辣美人魚。（公視台語台提供）（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士與黃姵嘉錄製公視台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》與嘉賓林莎、舒子晨以及台語顧問陳豐惠前往菲律賓，在當地生活15年且開設台式鹽酥雞店的FOX帶領下，體驗跳島、15層樓高的海上拖曳傘、浮潛餵魚等行程。詹姆士也因為浮潛回想起過往在海中險象環生的可怕經驗。

詹姆士在娜魯蘇安島體驗浮潛後，想起他多年前在印尼錄製外景的危險經歷。他當時首次在海中游泳，未料沒多久就遇到黑溝，那時因為沒有救生衣配備，他在水中隨著海流載浮載沉相當危險，好在製作人即時發現並下海救援。

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詹姆士在菲律賓浮潛鼓勵大家勇於冒險。（公視台語台提供）（記者林欣穎攝）

多年前經驗讓詹姆士留有陰影，他坦言，這次行前得知要下海浮潛，內心有過一段拉鋸，「這次游完，好像也沒這麼怕了。說真的，不管你幾歲，出外遊玩在安全的範圍裡都可以嘗試，人要是冒險的精神沒了，就代表你老了」，鼓勵觀眾跟他一樣直視恐懼、勇於挑戰。

面對島上的多樣新鮮海產，所有人都吃到忘記主持節目，詹姆士揶揄：「我們下次吃東西時，不要大家一起吃，不然會沒人說話」，其他人雖然應聲附和，但手和嘴依然停不下來的大啖美食。除了海鮮，島上還有火熱知名、被視為國家文化遺產的鬥雞比賽，刺激的競賽，讓黃姵嘉、舒子晨、林莎看得目瞪口呆，說不出話。

林莎（左起）、黃姵嘉、舒子晨、詹姆士遊菲律賓。（公視台語台提供）（記者林欣穎攝）

眾人在FOX的兩層透天別墅裡，被他自己都不知的坪數、游泳池、庭院給震懾住。在得知FOX也是高雄鳳山人後，林莎馬上發揮「親和力」，直呼FOX是朋友，「有緣能認識，我以後可以來這裡住了」。

結婚2年的舒子晨則被FOX員工阿莫的帥氣外表給迷住，好奇詢問對方是否已婚，她笑言：「我在台灣有結婚，在這裡沒有唷」，邀約對方游泳，阿莫也大方脫掉上衣，露出結實精壯的肌肉跳入水中。剛揶揄林莎、舒子晨現實的詹姆士，被水光濺的一身濕，露出好氣又好笑的無奈表情。

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