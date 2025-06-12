黃子佼不服50萬元交保並限制出境 抗告失敗確定

黃子佼不服50萬元交保並限制出境，提出抗告失敗。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人黃子佼持有2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月不得易科罰金，併科罰金10萬元，台北地檢署還查出另有12名少女受害、共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理；高院上月2日認為黃子佼有逃亡之虞，裁定50萬元交保，並且限制出境、出海8個月；黃子佼不服，提出抗告，最高法院認為高院裁定無違誤，駁回抗告確定。

全案被害人多達47人，兒少性影像達2845部，黃子佼二審期間全力爭取和解，多次當庭直接付現金，目前已其中21人達成調解、簽署和解書，還有過半數案件待調解。

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高院認為，黃子佼對於無正當理由持有兒童及少年性影像罪，坦認不諱，犯罪嫌疑重大。

高院指出，檢察官併辦意旨認為黃子佼還可能觸犯個資法之非法蒐集個人資料罪，法定本刑顯然高於無正當理由持有兒少性影像罪，犯罪情狀已與一審不同。

參以黃子佼的身份、地位、經濟能力、侵害惡性、逃亡可能性，審酌黃長年來有多次入出境紀錄，有藉機逃亡的可能。

高院裁定裁定黃子佼自5月2日起，限制出境、出海8月，並具保50萬元，黃不服提抗告，最高法院駁回確定。

黃子佼自2014年2月起，成為「創意私房」的高級會員，長期購買、下載多部兒童或少年的性影像片，一度獲北檢處分緩起訴，但被高檢署撤銷，北檢續查後提起公訴。

台北地院一審認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，其中年紀最小者僅10歲、最大者為17歲，依兒少性剝削罪判處8月徒刑、不得易罰金。上訴高院審理中。

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