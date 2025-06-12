惡人男星改當送貨司機 投靠「展昭」何家勁

63歲前亞視小生吳毅將日前接受港媒訪問。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲前亞視小生吳毅將畢業於1982年香港亞洲電視第8期藝員訓練班，同期同學有資深港星黃秋生、苑瓊丹等人，90年代勇闖香港電影圈，因演出多部惡人角色，讓觀眾留下深刻印象。

近日網路流傳一段影片，驚見吳毅將改當貨車司機，港媒進一步追查，發現他還是到「展昭」何家勁旗下的工廠送貨，引發關注。

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吳毅將改當貨車司機，被發現到「展昭」何家勁旗下工廠送貨。（香港星島日報）

在流傳吳毅將影片以「吳毅將：我是勁家莊貨車司機」為題，影片開場吳毅將坐在貨車上，表示自己是一名司機，在「勁家莊」開車送貨，又稱每次送貨回來都好辛苦，卻又開心，更極力推銷產品好。

他畢業於1982年香港亞洲電視第8期藝員訓練班，同期同學有資深港星黃秋生、苑瓊丹等人。（香港星島日報）

不過網友關注是吳毅將中年發福問題：「原來你胖了是這樣的」、「完全不像了」、「說真的你這輩子演過好人嗎」等，讓他哭笑不得。

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