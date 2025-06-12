夢到邊佑錫！韓國夫婦中刮刮樂頭獎 抱走4300萬

幸運中獎的太太聲稱，夢裡的邊佑錫是帶著光芒現身。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕邊佑錫去年演出韓劇《背著善宰跑》走紅，成為不少人的新男神，沒想到他也是位幸運男神。原來是有一對夫妻中了頭獎，妻子透露在刮樂透之前夢到了邊佑錫，讓他們一家人感激不盡，特別寫下對邊佑錫的感謝。

這位頭獎得主可以抱回20億韓元（約台幣4356萬元）的獎金，他分享，本來夫妻倆就有買樂透的習慣，那天他們出門約會，順路到彩券行買樂透，他想到妻子比較喜歡刮刮樂，就買了Spito 2000給太太。

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邊佑錫是新一代的韓劇男神，竟然也是幸運男神。（翻攝自IG）

沒想到妻子竟然刮中頭獎，讓太太整個人嚇壞了，夫妻倆還激動的相互安慰稱「辛苦了」，感到非常開心。這名丈夫還透露，在中獎之前，妻子說夢見了邊佑錫，「（在夢裡）邊佑錫在一場大型活動上，帶著光芒現身，還大聲喊出了妻子的名字，送她禮物還給了一個擁抱。」

韓國夫婦中刮刮樂頭獎，還不忘特別感謝邊佑錫。（翻攝自theqoo）



邊佑錫在相關貼文下留言，表示「大家等等我，馬上來」。（翻攝自IG）

丈夫最後感謝邊佑錫：「邊佑錫先生，謝謝你為我們家帶來了好運。」而這段經歷也傳到了邊佑錫的耳朵，他在相關的貼文下留言「大家等等我，馬上來。」

網友也紛紛表示，「邊佑錫快來！」、「從粉絲角度來看，有夢到邊佑錫就很開心了，竟然還中了樂透」、「邊佑錫真的是幸運兒」、「演員大人，快來我的夢裡吧」。

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