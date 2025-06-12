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酒池肉林！富商嗨辦遊艇趴 知情人士抖「選妃花名冊」內幕

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日網路瘋傳現役啦啦隊不倫富商的傳聞，讓外界對於有錢人的世界產生無限想像，對此，媒體人林裕豐登上節目自曝，曾被一名友人邀請參加遊艇趴，並揭示「酒池肉林」的驚人內幕。

媒體人林裕豐抖富商遊艇趴內幕。（翻攝自YT）媒體人林裕豐抖富商遊艇趴內幕。（翻攝自YT）

林裕豐近日登上節目震震有詞》提到，這次啦啦隊的桃色風波讓不少富商感到疑惑，紛紛懷疑傳聞是否指的是自己，像是有個朋友就問他，「是我嗎？我爸一直說是我，但是我想應該不是我」，此言一出，讓主持人謝震武忍不住直呼，「意思是很多富商這樣玩」，林裕豐則秒答：「對！」

林裕豐分享，有次在飯局上認識一位富商，對方剛買了一艘遊艇，於是邀請他周末去開趴，他坦言，遊艇現在是有錢人的基本配備，若是要「出去玩」不能選擇在飯店或招待所，因為這些事情上不了檯面。

林裕豐說，剛開始他以為對方只是在飯局上開玩笑的邀請，豈料，隔天富商的秘書竟致電聯繫，還帶了一本厚重的本子與他見面，打開一看全是女生的照片，且各個女孩的資訊都非常詳細，包括三圍、整形過的部位都寫得一清二楚，對此，他相當好奇用意為何？秘書則解釋，林裕豐可以挑選喜歡的類型，老闆希望幫忙安排在遊艇上一起玩樂。

林裕豐坦言，自己真的很想去，但是不敢參加，因為覺得不好意思，花費非常高。他也爆料，每個回來的人都是滿面春風，遊艇中間有一個氣泡池，富豪會把法國的香檳倒進池裡，「聽說女孩子很喜歡，因為那種拍照裡面是有燈光，香檳有氣泡。」

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