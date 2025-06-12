蔡小虎西餐廳演唱不擅講話 「半小時連唱11首」沒休息

蔡小虎再登上節目擔任評審並演唱「愛到底」。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》6月開播滿一週年，本週六播出製作單位再度邀來創下節目最高收視率的吸睛王蔡小虎，康康幽默地說：「這位大來賓一年來好幾次，出席率最高。」康康還透露錄影當天電視台門口停了一台好大的保母車，不愧是台語天王。

蔡小虎再登上節目擔任評審並演唱「愛到底」。（中視提供）

一出場，蔡小虎帶來招牌歌《愛到底》，渾厚的嗓音，迷人的魅力，讓坐在台下的主持群和班底歌手，個個都成了小粉絲，邊聽邊跟著節奏搖擺，滿滿尖叫聲。接受訪問時蔡小虎提到，這首歌本身不太好唱，但他為了挑戰自己，請keyboard老師升半key，而他唱功寶刀未老，展現高水準。

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李子森演唱「冬天裡的一把火」熱力十足。（中視提供）

這一集歌手都選唱嗨歌，李子森重新詮釋高凌風的《冬天裡的一把火》，前奏一下，他臉上的表情就很有戲，配合動感曲風，他連飆好幾個高音，唱到台上台下都情緒沸騰，一唱完康康也為之佩服：「他這個真的是體力要很好，不然音會跑掉。」但陳隨意卻以男生視角說出真實感受：「這如果是30年前當兵，說不定會被打。」意指帥度爆表，表情有點欠打。

蕭玉芬（左）、吳俊宏演唱「雪中紅」深情對望。（中視提供）

吳美琳唱台語歌《歌聲戀情》，把攝影棚當成歌廳秀，當唱到歌詞「燒酒一杯擱一杯，也袂凍安慰著阮的心內」，接著就走下舞台逐一跟來賓握手，看到蔡小虎和康康時竟脫口「蔡董、康董，謝謝你的邀請」，讓兩人笑開懷，康康還開玩笑地說：「她叫我康董的時候，我就想把她框起來了。」這也勾起蔡小虎的回憶，他退伍後曾到高雄西餐廳駐唱，每次演出半小時，別人都唱7、8首歌，但他卻唱了11首，原來是他不擅講話，所以就只會報歌名、唱歌，陪他一起去的姐姐看在眼裡很捨不得，要他不要那麼辛苦。

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