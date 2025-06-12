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織織生了！催生遇地震 「無痛來不急打」哭喊：沒想體驗這個

織織於去年底宣布懷孕消息。（翻攝自IG）織織於去年底宣布懷孕消息。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣漫畫家「織織」2年前與插畫家「賴賴」宣布結束17年戀情，引起外界震驚，於去年底突然曬出超音波照宣布懷孕消息，再次讓許多網友又驚又喜。時隔半年，今（12）終於順利產下寶寶。

織織已經超過預產期6天。（翻攝自IG）織織已經超過預產期6天。（翻攝自IG）

相關新聞： 織織曝16年戀情崩壞內幕 前男友初約會1舉動藏警訊

其實織織預產期早已滿40周，但寶寶仍遲遲不願報到，就在昨日她獨自去產檢時，醫師突然宣布「可以催生了」，讓她措手不及，導致什麼都沒有準備。從織織曝光的畫面中可見，原來她早已超過預產期整整6天，她也忍不住向寶寶喊話，「等等就給你強制退房」。

織織催生到一半遇上地震。（翻攝自IG）織織催生到一半遇上地震。（翻攝自IG）

催生過程中不僅經歷塞藥、劇烈宮縮，還遇上地震，讓原本想藉由畫畫打發時間的她「只想躺平」。終於在十多個小時的煎熬後，於12日順利生產，還曬出寶寶緊握大人手指的可愛照片，不過讓她意想不到的是，整個過程竟然沒來得及打無痛分娩，「我明明沒有想要體驗這個啊，為什麼啦！」

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