館長嘆台北和上海沒得比 卡神也認同？！
館長上海行看著高聳入雲的建築，興奮連喊3聲「WOW」。（翻攝自館長惡名昭彰YT）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢近日到中國上海旅遊，預計15日返台，昨（11）日站在外灘望向對岸，看著陸家嘴高聳入雲的建築，興奮連喊3聲「WOW」，還說「超帥！」大讚上海都市景觀非常漂亮，有媒體問他怎麼看上海和台北的天際線差異時，他坦言：「台北真的沒得比，差太多了，無論是建築、城市規模還是基礎建設，上海都遙遙領先。」
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對此，「卡神」楊蕙如今（12）日一早在臉書發文表示：「館長訪中，感嘆台北和上海沒得比！我也同意，真的，台北被前任市長馬英九郝龍斌執政之後就進步緩慢，再遇到一個貪污被收押，無能腐敗讓整個城市停擺加上大退步的柯文哲，現在的蔣萬安也是個草包！」
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卡神最後嘆了一口氣說：「唉，館長千萬要記得這些人害了台北喔！」
昨天館長也被問到每年舉辦的「上海－台北雙城論壇」，館長表達支持，「雙城交流當然好，希望兩岸永遠和平，自己人不要打自己人。」
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