館長誇中國QR Code販賣機先進 他忍不住2字開酸

館長在上海街頭大讚路邊豪華大冰箱竟然可以掃QR Code的自動販賣機，露出一臉欽佩激賞神情。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢到中國上海旅行，因大讚路邊豪華大冰箱竟然是可以掃QR Code的自動販賣機，竟露出一臉欽佩激賞神情，被酸對電子支付平台的黑科技發展進程完全狀況外。

反共網紅八炯忍不住在個人頻道《攝徒日記Fun TV》開酸，指館長這回真的吹棒過頭了，明明悠遊卡或手機錢包「嗶一下」就可以搞定的事，為什麼要大費周章透過掃碼、認證等多道手續，才能買到自己要喝的飲料。

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團購電商名人「486先生」陳延昶11日也忍不住在臉書發文，連結館長在上海街頭這段跳針發言，486先生直接開酸：「阿漢之是『自杖』（音同智障）是不是？」

而八炯也特別PO上一段「台灣人來美國嚇壞了 原來刷卡比刷中國二維條碼還快」的對比影片，笑稱自己在播送館長結帳畫面時，其實已經特別加速剪輯了，猛酸館長站在販賣機前面的等待時間真的有點久，「他先開啟手機掃碼，然後還要等它（畫面）轉圈圈，之後才能滑進選項清單頁面，選定之後，還要再等它跑，等到送出結帳資料之後，冰箱（自動販賣機）才會開啟，才能拿東西。」

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「台灣的呢？美國的呢？你只要手機裡面的Line Pay、Apple Pay嗶一下，不然就信用卡拿出來嗶一下、悠遊卡嗶一下，東西就掉下來了，哪一個更快？」八炯不解，「如果你把這些科技應用在這些地方上，結果比起我們這些土法煉鋼的速度，是差不多的，甚至更慢，那你發展那個要幹嘛？」

相關影片：〈影片取自486先生臉書，如遭移除敬請見諒〉

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