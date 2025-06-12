男神《東極島》野一個月 屁股變開朗了

《東極島》男星展現健壯胸肌，又收獲新技能。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由朱一龍、吳磊、倪妮領銜主演的電影《東極島》日前釋出海報與預告，並定檔2025年暑期上映。海報上，阿贔（朱一龍飾）、阿盪（吳磊飾）、阿花（倪妮飾）三位角色的造型首度曝光，「野張力」拉滿。

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吳磊在《東極島》造型呈現力與美，他從剛開始定妝的不自在，在拍戲一個月後就頤然自得。（翻攝自網路）吳磊主演《東極島》展現健壯胸肌，又收獲新技能。（翻攝自網路）

被大家稱為「拍一部戲就掌握一個技能」的實力演員吳磊，已從當年的「國民弟弟」成長為網友口中的「十項全能」，這次造型野出新高度，從定裝時的不自在，到海上生活一個月後的從容，吳磊的轉變驚人，他笑稱自己「屁股都變開朗了」。

由朱一龍、吳磊、倪妮領銜主演的電影《東極島》將於暑假上映。（翻攝自網路）

《東極島》電影講述了東極島漁民在一次次面對日本人的壓迫後奮起反抗，冒死參與一場海上國際大營救的故事。預告中，朱一龍、吳磊赤膊潛水的畫面更是令人印象深刻。為了挑戰高強度的水下深潛動作戲，兩人提前一個多月進組訓練，從閉氣、潛水、水下動作到船務訓練，只為還原那個年代漁民的野性和血勇，將那場震撼人心的海上國際大營救呈現在大銀幕。

海報上，朱一龍一頭凌亂長發席地而坐，古銅色的肌膚與結實的肌肉線條充滿著力量感；吳磊頂著一頭蓬鬆鬈髮，流露出旺盛的生命力；倪妮健康的小麥色肌膚和粗布背心造型詮釋著海島上的自由與不羈。

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