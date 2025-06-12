到底誰結婚？李洋貼王齊麟比愛心 「十元」在旁嘟嘴吃醋

李洋與王齊麟的「放閃照」讓網友笑翻。（圖擷取自李洋/Lee Yang臉書）

〔記者王靖惟／台北報導〕奧運羽球金牌國手王齊麟與前樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛結婚了，本月10日兩人低調登記，十元在社群上曬出甜蜜登記照，而王齊麟的「金牌隊友」李洋也在臉書上貼文表示到場祝賀，其中一張與王齊麟貼肩比愛心的照片，讓網友們沸騰了，只見李洋靠在王齊麟肩上，而正牌老婆陳詩媛則在旁嘟嘴狀似生氣，笑翻一大票來嗑「麟洋CP」的網友。

羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋其實各自有交往對象，但李洋私下卻稱王齊麟為「大寶貝」，並曾在賽後向王齊麟喊話「謝謝大寶貝」，王齊麟與陳詩媛登記當日，李洋也親送祝福，並與一眾親朋好友合照，李洋隨後在社群發文：「大寶貝結婚啦！見證了從男生變成男人的那一刻，只有滿滿的感動，未來齊麟交給詩媛來守護。」

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李洋與王齊麟、陳詩媛合照留念。（圖擷取自李洋/Lee Yang臉書）

隨即曬出三人合照，但其中一張照片，李洋緊緊依偎著王齊麟肩頭比愛心，而新娘陳詩媛則站在一旁嘟嘴、狀似吃醋生氣，逗趣畫面網友看到笑翻，紛紛表示「不被愛的人才是第三者」。「左邊的那兩位要永遠幸福（欸 不是）」、「右邊伴娘很可愛！」、「右邊那位是花童嗎？」

李洋和王齊麟在去年拆夥，但交情仍相當好，照片中可見雙方情誼，也可以看出婚禮現場洋溢滿滿幸福感。

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