晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

到底誰結婚？李洋貼王齊麟比愛心 「十元」在旁嘟嘴吃醋

李洋與王齊麟的「放閃照」讓網友笑翻。（圖擷取自李洋/Lee Yang臉書）李洋與王齊麟的「放閃照」讓網友笑翻。（圖擷取自李洋/Lee Yang臉書）

〔記者王靖惟／台北報導〕奧運羽球金牌國手王齊麟與前樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛結婚了，本月10日兩人低調登記，十元在社群上曬出甜蜜登記照，而王齊麟的「金牌隊友」李洋也在臉書上貼文表示到場祝賀，其中一張與王齊麟貼肩比愛心的照片，讓網友們沸騰了，只見李洋靠在王齊麟肩上，而正牌老婆陳詩媛則在旁嘟嘴狀似生氣，笑翻一大票來嗑「麟洋CP」的網友。

羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋其實各自有交往對象，但李洋私下卻稱王齊麟為「大寶貝」，並曾在賽後向王齊麟喊話「謝謝大寶貝」，王齊麟與陳詩媛登記當日，李洋也親送祝福，並與一眾親朋好友合照，李洋隨後在社群發文：「大寶貝結婚啦！見證了從男生變成男人的那一刻，只有滿滿的感動，未來齊麟交給詩媛來守護。」

李洋與王齊麟、陳詩媛合照留念。（圖擷取自李洋/Lee Yang臉書）李洋與王齊麟、陳詩媛合照留念。（圖擷取自李洋/Lee Yang臉書）

隨即曬出三人合照，但其中一張照片，李洋緊緊依偎著王齊麟肩頭比愛心，而新娘陳詩媛則站在一旁嘟嘴、狀似吃醋生氣，逗趣畫面網友看到笑翻，紛紛表示「不被愛的人才是第三者」。「左邊的那兩位要永遠幸福（欸 不是）」、「右邊伴娘很可愛！」、「右邊那位是花童嗎？」

李洋和王齊麟在去年拆夥，但交情仍相當好，照片中可見雙方情誼，也可以看出婚禮現場洋溢滿滿幸福感。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中