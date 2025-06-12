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館長稱台灣奶茶一杯賣800元 486先生斥唬爛王

館長稱台灣奶茶一杯賣800元 486先生斥唬爛王館長一段影音說「台灣有賣奶茶，一杯多少你知道嗎？800元台幣，200元人民幣」影片被瘋傳。（翻攝自486先生臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢上海行爭議不斷，11日在街頭被民眾詢問「你是哪國人？」他當場愣住沒正面回應，加上前天脫口而出的800元珍奶風波，引發討論。

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對於館長中國行，團購電商名人「486先生」陳延昶幾天前酸說：「阿漢說他是和平大使，阿漢，你是傻子嗎？你充其量就是個台灣人去中國旅遊順便做秀的旅客罷了；已故日本首相安倍晉三的夫人，這樣才能叫做和平大使好嗎？」

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針對館長與上海導遊聊天時，提及台灣一杯奶茶要賣800元台幣，486先生昨直接開酸館長：「真是唬爛王，珍奶一杯要台幣800？唬爛成性，不唬爛就不會說話。」

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館長10日抵達上海，不斷誇當地建設與都市化程度，他與中國女導遊閒聊時，聽到中國一杯飲料要價20多元人民幣（約83元新台幣）後，立刻驚訝說：「你知道我們台灣有賣奶茶，一杯多少你知道嗎？800元台幣，200元人民幣。」女導遊嚇得表示：「好貴，那麼貴？」引發熱議。

相關影片：〈影片取自486先生臉書，如遭移除敬請見諒〉

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