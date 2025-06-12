唐嫣遭控《克拉戀人》遲到一個月進組 工作室火速發聲！

唐嫣遭控2015年拍攝《克拉戀人》時，遲到一個月才進組。（資料照；華映提供）

〔記者胡御柔／台北報導〕41歲中國女星唐嫣因2009年出演《仙劍奇俠傳三》走紅，至今演出多部膾炙人口的戲劇作品。近日，她2015年主演的電視劇《克拉戀人》卻再掀話題。該劇製片人劉陽日前在微博發文爆料，指唐嫣當年「遲到一個月才進組」，劇組因此臨時增加迪麗熱巴的戲份，意外成就經典角色「高雯」，貼文引發網友熱議。

根據劉陽發文透露，迪麗熱巴當年原本差點被換角，是他出面與劇組協調才保住角色。而因為唐嫣「一個月未進組」，他與編劇不得不不斷調整劇本、增加熱巴戲份，成就了高雯的高人氣。

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劉陽發文透露當年內幕。（翻攝微博）

對此爆料，唐嫣工作室10日發出律師聲明嚴正反駁，表示唐嫣早在2014年已公開行程，當時正於敦煌拍攝電影，並非無故遲到。經過與《克拉戀人》劇組充分協商後，她按原計劃於隔年1月進組拍攝，因此並不存在所謂「遲到一個月」的情況。

唐嫣工作室更強調，相關不實言論已對唐嫣名譽造成嚴重損害，已進行證據保全，並呼籲相關帳號立即刪除不實內容。若持續散播，將保留法律追訴權。

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