晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐嫣遭控《克拉戀人》遲到一個月進組 工作室火速發聲！

唐嫣遭控2015年拍攝《克拉戀人》時，遲到一個月才進組。（資料照；華映提供）唐嫣遭控2015年拍攝《克拉戀人》時，遲到一個月才進組。（資料照；華映提供）

〔記者胡御柔／台北報導〕41歲中國女星唐嫣因2009年出演《仙劍奇俠傳三》走紅，至今演出多部膾炙人口的戲劇作品。近日，她2015年主演的電視劇《克拉戀人》卻再掀話題。該劇製片人劉陽日前在微博發文爆料，指唐嫣當年「遲到一個月才進組」，劇組因此臨時增加迪麗熱巴的戲份，意外成就經典角色「高雯」，貼文引發網友熱議。

根據劉陽發文透露，迪麗熱巴當年原本差點被換角，是他出面與劇組協調才保住角色。而因為唐嫣「一個月未進組」，他與編劇不得不不斷調整劇本、增加熱巴戲份，成就了高雯的高人氣。

劉陽發文透露當年內幕。（翻攝微博）劉陽發文透露當年內幕。（翻攝微博）

對此爆料，唐嫣工作室10日發出律師聲明嚴正反駁，表示唐嫣早在2014年已公開行程，當時正於敦煌拍攝電影，並非無故遲到。經過與《克拉戀人》劇組充分協商後，她按原計劃於隔年1月進組拍攝，因此並不存在所謂「遲到一個月」的情況。

唐嫣工作室更強調，相關不實言論已對唐嫣名譽造成嚴重損害，已進行證據保全，並呼籲相關帳號立即刪除不實內容。若持續散播，將保留法律追訴權。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中