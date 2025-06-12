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娛樂 最新消息

恭喜！42歲相葉雅紀又當爸爸 日媒爆第二個孩子出生

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕傑尼斯天團「嵐」成員相葉雅紀2021年9月娶圈外女性，隔年迎接寶貝兒子出生，據日媒《女性SEVEN》今（12）早獨家報導，42歲的相葉雅紀近來默默迎接第二個孩子出生，截至目前，嵐包括二宮和也、櫻井翔在內，已有3位人父。

日媒獨家報導相葉雅紀最近迎接第二個孩子出生。（翻攝自《女性SEVEN》）日媒獨家報導相葉雅紀最近迎接第二個孩子出生。（翻攝自《女性SEVEN》）

報導指出，雖然相葉雅紀工作日程繁忙，仍積極做家務，包括擅長的料理等，一有空也和妻子一起撫養兩個孩子。相葉雅紀和櫻井翔2021年9月雙雙宣布和圈外女友結婚，同時令許多女粉絲含淚送上祝福，而後兩人有了孩子後，生活重擔更大了，多了更多責任。

5月6日，「嵐」5名成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤在粉絲俱樂部發影片，親自向粉絲宣布「嵐」將於2026年春天舉行告別演唱會後正式解散，結束長達27年的團體活動。

親近人士指出，他們在結束團體活動前，會盡可能聚在一塊，且避免使用「解散」一詞，主要顧慮到許多對嵐還有深厚感情的粉絲；且人父們的願望是想讓孩子看到自己帥氣的樣子，以及為事業堅持到底的拚搏精神。

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