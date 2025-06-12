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館長被虧到中國 不再滿口「ㄍ您娘跟ㄘ你媽」

館長昨與上海一間串烤店老闆相談甚歡，連統一台灣都說是中國的好意。（翻攝自「館長惡名昭彰」YT）館長昨與上海一間串烤店老闆相談甚歡，連統一台灣都說是中國的好意。（翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日晚間抵達上海，一下機開舔頻讚，一行人當晚選擇一家連鎖串烤店享用在中國第一餐，與老闆很快就熟絡，當老闆說希望「早日統一（台灣）」時，館長竟稱中國的人這樣講是「好意」，還說自己不在意他們講這些吃台灣豆腐的話。

作家馮光遠11日晚間發文表示：「從館長發自中國的直播，我們發現共產主義也許真的是天堂
看，館長現在的直播，不再滿口的ㄍ您娘跟ㄘ你媽，即是明證。」

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馮光遠還說，從館長的影片裡，見證了中國廁所都有門且很乾淨，甚至連台灣現在抓到的共諜，也都很捍衛民主、反罷免，「不然，國民黨立委王鴻薇用他是用假的喔？」

館長10日晚間抵達上海，到下榻飯店放好行李後，一行人選擇上海連鎖串烤店「東方一串」作為第一餐，受到老闆熱情招待，還請館長喝中國知名的「茅台酒」，歡迎館長到中國來，館長則舉杯致意，搭著老闆的肩說「也歡迎所有的，不管兩岸的同胞、大陸的朋友要來挺這家店，吃一下，東西好吃！」老闆則說希望能把他的串烤店開到台灣，館長稱「希望你趕快來」。

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