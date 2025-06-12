不是復合宣言！吳婉君最新發聲 認與趙駿亞出遊

一早吳婉君曬出獨自衝浪照片。（翻攝自吳婉君臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星吳婉君11日被爆與曾在3月對她施暴的前男友趙駿亞疑似復合，消息曝光後，雙方都未正面證實，吳婉君則4度發聲，包括轉發心靈雞湯文字，內容寫下：「人生最大的意義就是讓自己快樂」以及「可以短時間的不開心，但別長時間的不清醒」，似乎是對自己喊話。

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今（12）日清晨7時20分左右，吳婉君再度在臉書發聲表示深知一旦開口，可能又會被誤解、被曲解、被放大檢視，但她強調如果我不說，又要被不知道從哪裡冒出來的「友人」亂傳話亂放話，倒霉的還是她自己。

吳婉君（右）極力否認與趙駿亞復合。（翻攝自臉書）

吳婉君說，媒體報導與網路輿論針對她最近的一次出遊，進行了過度的臆測與扭曲，她想說清楚：「那是一場單純的出遊，不是什麼『復合宣言』，更不是任何人幻想中的劇情安排，而我對自己人生的選擇，不需要被審判。」

她表示，當初自己受傷、報案、驗傷，是在極度痛苦與無助的情況下，為了保護自己所做的決定，我沒有做錯事，「媒體的爆料並非我授權，我從未主動對外發言、沒有炒作沒有賣慘。」至於聲明稿的發布，她說是因媒體報導而被迫做出的回應，後續選擇不再繼續討論，就是希望事情可以在不被消費的前提下，好好落幕。

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但顯然，吳婉君認為自己的人生彷彿被當成他人的娛樂消遣，「我是一名演員，我的戲劇表現可以受公評，可我的人生不是給大眾公審的戲劇，更不是網友情緒投射的出口。」

吳婉君最後表示，她只是一個在人生創傷中，努力修復自己、練習好好活著的人，「我沒有那麼重要也沒有什麼了不起，我不完美，也曾懷疑過自己，但我正在走自己的路；請不要再用你們的想像，凌駕在我的選擇與自由之上，我會繼續走下去，無論別人怎麼說。」

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