迫害別人賺榮華富貴！ 黃智賢發聲評館長

館長10日起前往中國展開直播行。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日起赴中國展開直播行，資深媒體人黃智賢昨在臉書發文評論館長，她直言：「館長迫害別人，賺榮華富貴。真是敬佩。」

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黃智賢透過臉書以43字評論館長，她說：「我只是一個被館長迫害的人而已，沒甚麼。不迫害別人，怎麼搶名利權？館長迫害別人，賺榮華富貴。真是敬佩。」

資深媒體人黃智賢（翻攝自「黃智賢夜問」YT）

館長昨前往上海外灘參觀，讚嘆當地建築歷史悠久仍保存完好，並詢問導遊「你們這邊一定沒有地震齁？」導遊表示，上海確實沒有在地震帶上，館長一聽隨即提到台灣地震多，「地震真的講到就感覺很差，我在我們台灣921搬過屍體，那死整片真的很慘，難怪這邊建築這麼漂亮，真好！」而館長對比921悲劇與上海建築保存完好，藉此稱讚上海建築，引發不少爭議。

科技專家許美華對此發文批評：「為了討好中國踐踏台灣人，會有報應的。」

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