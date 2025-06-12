陳揮文提醒館長 「上海被問哪國人，不是哪裡人」

陳揮文翻拍電視畫面，提醒館長在上海是被問「哪國人」？（翻攝自中天電視）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自詡到中國當「和平大使」的網紅「館長」陳之漢10日晚間抵達上海，一下機開舔讚機場廁所乾淨又整潔，並刻意說「廁所有門」，但被電視名嘴陳揮文吐槽他當初嘲諷中國廁所沒有門的，其實是現在蹲土城的前民眾黨主席柯文哲，笑虧館長其實是在「偷臭」柯文哲。

11日晚間深夜，陳揮文又在臉書發文向館長問好，他說：「跟您不熟，不敢稱您阿館。」並PO出館長在上海被問「哪國人」，以及在台灣「哪裡人」照片問他：「您的助理禮貌又不失優雅地，把提問的上海同胞『請走』、『推走』，這動作，跟總統賴清德的國安特勤，相似度87％！」

請繼續往下閱讀...

接著陳揮文又向館長補充說明，上海同胞提問的是「哪國人」，不是「哪裡人」，還祝他旅途愉快。

相關新聞：館長讚上海機場「廁所有門」 陳揮文翻11年前往事：偷臭柯文哲！

館長週二晚間抵達上海浦東機場，下機後接受隨行記者採訪，驚嘆「人多到不行」，還讚「我剛去廁所過了，有門啦！有門！廁所有門，而且廁所超漂亮的。我剛剛看他們廁所有一個阿北在裡面，隨時負責清潔，他們這邊清潔好像蠻要求的……」

陳揮文昨在其YT頻道開直播時表示，館長說那句話只是想要揶揄過去笑中國廁所沒門的人，而在館長的腦袋裡，會說這種話的大多是民進黨的人，「館長是在表演，他是故意誇張地說機場的廁所有門，然後把民進黨罵了一頓。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法