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陳匡怡自認沒問題 稱生活照發文再正常不過

「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡近年淡出幕前。（翻攝自臉書）「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡近年淡出幕前。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台大五姬」之一陳匡怡去年與張孝全陳年緋聞被翻出，她罕見發聲明澄清「沒有曖昧，是張孝全追求未果」，之後陸續分享求婚者與追求者送禮物，包括豪車接送、鑽戒、花束與大餐等，11日成為娛樂話題焦點人物。

陳匡怡昨晚再親上火線，澄清自己發文沒任何問題，她說：「藝人Po藝人自己的生活照再正常不過了」。

她進一步說：「我覺得看藝人生活照後，會講藝人這種莫名其妙沒根據的話，（講藝人精神出狀況），我覺得那些網友才精神出狀況，他們才該反省自己的病態心理了，或是因為頭腦不好，才會這樣亂講話，他們這些網友才頭腦詭異到不行。而且不是只有我說，朋友也這樣說。朋友：看完留言跟新聞只覺得，那些網友心理有問題。」

相關新聞：「台大五姬」陳匡怡再PO鑽戒名車求婚照 反擊網酸「不正常」：講低能話

近期陳匡怡貼出類似內容，有網友質疑她是否被盜帳號，甚至認為這樣的行為「不正常」。對此，陳匡怡親自上線回應，強調帳號沒有被盜，並反嗆：「只有你這樣的奇怪酸民，看了後自己腦補亂想藝人是在炫耀或有惡意，而開始批判和不開心。」

她貼出照片包括「求婚者的車車」、「追求者開的包廂」、「追求者的車車與我的腳腳…跟好美的餐廳」等，還有一張寫下：「小貓咪的回憶，2020年和牡羊座朋友在餐廳包廂慶生，大哥說我是仙女，鑲鑽黑珍珠的回憶。」

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