楊皓崴公園遭陌生男尾隨！一路緊跟怒轟「真的很噁心」

楊皓崴（左）晨跑遇陌生男子緊跟尾隨。（組合照，資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊皓崴近日透露自己在大安森林公園晨跑時遭遇驚魂，一名陌生男子先與他跑在對向，後來竟一路尾隨在他屁股後面超過10分鐘，無論他加速或放慢，對方都緊跟不放，甚至在他急煞後還超車回頭等他，整段行徑詭異又讓人不適，讓他氣憤直言：「這樣近距離尾隨人家的後面真的很噁心。」

事發於前天（10日），楊皓崴還原當時情況指出2人交錯後，他才驚覺該名男子緊貼在後毫無距離，即使自己調整配速、試圖擺脫仍像「人形雷達」般遭緊追不放。此時，楊皓崴心生戒備乾脆急煞，豈料該名男子不僅未離開，甚至超前回頭望讓他頭皮發麻，憶述至此忍不住強調，「這樣近距離尾隨別人真的很噁心，這不是欣賞，是侵犯。」

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事件曝光後，網友們紛紛留言力挺楊皓崴勇敢發聲，直言這種行為不管動機為何，都已造成騷擾與壓力，並呼籲晨跑族群應提高警覺，「尾隨超過幾分鐘還不拉開距離，真的很沒禮貌」、「就算性向不同，也不該用這種方式靠近他人！」事件也再次掀起社群對「公共空間的安全界線」的討論。

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