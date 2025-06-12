晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黑寡婦曾要求移除《雷霆特攻隊*》執行製片頭銜「我並沒有參與」

思嘉喬安森最後一次飾演「黑寡婦」是在2021年的角色電影《黑寡婦》。（資料照，漫威影業提供）思嘉喬安森最後一次飾演「黑寡婦」是在2021年的角色電影《黑寡婦》。（資料照，漫威影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）最近和在漫威電影宇宙飾演「紅色衛兵」的大衛哈伯受訪接受《Interview》雜誌訪時透露，她曾要求漫威將自己在《雷霆特攻隊*》中的「執行製片」頭銜移除，更說「因為我並沒有參與。」

大衛和思嘉於《黑寡婦》中合作，該片也是大衛首度加入漫威電影宇宙，大衛在訪談中與思嘉對話，直說她基本上是第7位雷霆特攻隊成員，「妳的角色幾乎貫穿整部片…妳還是這部片的執行製片，恭喜妳。」沒想到思嘉竟表示：「我有要求拿掉我的名銜，因為我並沒有參與。」言下之意，似乎是因合約因素才掛名製片。

思嘉喬安森親吐長年飾演同一角色所帶來的困擾。（資料照，UIP提供）思嘉喬安森親吐長年飾演同一角色所帶來的困擾。（資料照，UIP提供）

兩人也聊到長年飾演同一角色所帶來的困擾，思嘉在漫威電影宇宙中扮演黑寡婦長達11年。直言：「我演過的某些漫威電影讓角色參與感更強，比如和克里斯伊凡合作的《美國隊長2：酷寒戰士》，我們的互動很有火花。但也有些電影因為卡司太龐大、劇情太複雜，你會開始覺得自己只是推動情節的工具。」

思嘉表示，當要投入5個半月去演這樣的角色時，會覺得「好吧，我不能擦指甲油、也不能剪頭髮。」她說這些聽起來像無病呻吟，「但當你的身份長期綁在這份工作上，而你又無法從中獲得表演樂趣時，真的會讓人有點煩躁。」

大衛哈伯在漫威電影宇宙飾演「紅色衛兵」，首次現身就是《黑寡婦》。（資料照，漫威影業提供）大衛哈伯在漫威電影宇宙飾演「紅色衛兵」，首次現身就是《黑寡婦》。（資料照，漫威影業提供）

大衛則是在Netflix影集《怪奇物語》中飾演警長哈普近十年，該影集即將在今年年底迎來第5季最終章。他說剛開始時非常熱愛這個角色，「我一些拍過多年電視劇的朋友曾說：『到第三、四季你就會想逃了。』我當時還不相信，覺得我太喜歡這群夥伴了。但演到某個時間點你會開始想，『這角色的故事還能講多少？』你會一直重複演出類似的情緒，內心會冒出『我想冒險一下，做點觀眾沒看過的事』的渴望。所以，10年後會覺得，『好了，該是時候了。』」

思嘉飾演的黑寡婦則在2019年《復仇者聯盟：終局之戰》中死去，之後上映的《黑寡婦》則是前傳。這幾年她也多次強調，不打算回歸漫威宇宙。她先前接受《浮華世界》訪問時曾說：「對我來說，很難想像還有什麼情境能讓我再次出演那個角色。我很想念那群夥伴，也希望永遠能和他們共事，但這角色的魅力在於她的故事已經完整。我不想破壞那一點。對影迷來說，這一點也很重要。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中