黑寡婦曾要求移除《雷霆特攻隊*》執行製片頭銜「我並沒有參與」

思嘉喬安森最後一次飾演「黑寡婦」是在2021年的角色電影《黑寡婦》。（資料照，漫威影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）最近和在漫威電影宇宙飾演「紅色衛兵」的大衛哈伯受訪接受《Interview》雜誌訪時透露，她曾要求漫威將自己在《雷霆特攻隊*》中的「執行製片」頭銜移除，更說「因為我並沒有參與。」

大衛和思嘉於《黑寡婦》中合作，該片也是大衛首度加入漫威電影宇宙，大衛在訪談中與思嘉對話，直說她基本上是第7位雷霆特攻隊成員，「妳的角色幾乎貫穿整部片…妳還是這部片的執行製片，恭喜妳。」沒想到思嘉竟表示：「我有要求拿掉我的名銜，因為我並沒有參與。」言下之意，似乎是因合約因素才掛名製片。

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思嘉喬安森親吐長年飾演同一角色所帶來的困擾。（資料照，UIP提供）

兩人也聊到長年飾演同一角色所帶來的困擾，思嘉在漫威電影宇宙中扮演黑寡婦長達11年。直言：「我演過的某些漫威電影讓角色參與感更強，比如和克里斯伊凡合作的《美國隊長2：酷寒戰士》，我們的互動很有火花。但也有些電影因為卡司太龐大、劇情太複雜，你會開始覺得自己只是推動情節的工具。」

思嘉表示，當要投入5個半月去演這樣的角色時，會覺得「好吧，我不能擦指甲油、也不能剪頭髮。」她說這些聽起來像無病呻吟，「但當你的身份長期綁在這份工作上，而你又無法從中獲得表演樂趣時，真的會讓人有點煩躁。」

大衛哈伯在漫威電影宇宙飾演「紅色衛兵」，首次現身就是《黑寡婦》。（資料照，漫威影業提供）

大衛則是在Netflix影集《怪奇物語》中飾演警長哈普近十年，該影集即將在今年年底迎來第5季最終章。他說剛開始時非常熱愛這個角色，「我一些拍過多年電視劇的朋友曾說：『到第三、四季你就會想逃了。』我當時還不相信，覺得我太喜歡這群夥伴了。但演到某個時間點你會開始想，『這角色的故事還能講多少？』你會一直重複演出類似的情緒，內心會冒出『我想冒險一下，做點觀眾沒看過的事』的渴望。所以，10年後會覺得，『好了，該是時候了。』」

思嘉飾演的黑寡婦則在2019年《復仇者聯盟：終局之戰》中死去，之後上映的《黑寡婦》則是前傳。這幾年她也多次強調，不打算回歸漫威宇宙。她先前接受《浮華世界》訪問時曾說：「對我來說，很難想像還有什麼情境能讓我再次出演那個角色。我很想念那群夥伴，也希望永遠能和他們共事，但這角色的魅力在於她的故事已經完整。我不想破壞那一點。對影迷來說，這一點也很重要。」

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