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林志玲接下海外代言！50歲近照驚呆日本網友：騙人的吧

林志玲接下海外代言，美貌驚人。（翻攝自IG）林志玲接下海外代言，美貌驚人。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣第一名模林志玲代言接到日本去，10日在日本出席發表會，幾乎以全日文發言，對話完全沒問題。不過日本網友一看到林志玲已經50歲，紛紛留言「騙人的吧」，大讚保養得真的太好了。

林志玲在發表會上，以日文、英文及中文自我介紹，接著幾乎以日文回答問題，被問到平時的美容習慣時，林志玲認為，美麗不是一天就能達成，而是需要日積月累的努力，「對我來說，最重要的是運動、睡眠，還有補充水份！」接著她以英文強調，「正向的心理、正向的思考是非常重要的。」林志玲認為這是她能給未來自己最好的禮物。

林志玲認為美麗最重要的，還包括正向的思考。（翻攝自IG）林志玲認為美麗最重要的，還包括正向的思考。（翻攝自IG）

被問到未來的計劃，林志玲表示，今年一樣會與往年一樣，希望能夠有很好的相遇之外，也盼按照自己的步調活動。至於私底下，林志玲說，因為現在正在育兒，「這是我現階段最大的挑戰，未來也會繼續學習，接觸新事物，並珍惜每一天。」

日本新聞媒體基本上會為藝人標註年齡，因此有不少日本網友看到林志玲的年紀，紛紛驚呼，「林志玲50歲！？騙人的吧」、「台灣美女太厲害了，林志玲跟徐若瑄都太漂亮了」、「50歲…太厲害了吧」、「真的看不出來欸」、「太漂亮了吧，臉好小，頭髮也好美」、「我也希望成為這樣的50歲」、「好像妖精喔，聲音也好可愛」。

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