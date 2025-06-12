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星野源認了！自爆拍《月薪嬌妻》對新垣結衣沒感覺

星野源（右）時常透過廣播節目分享與新垣結衣的生活。（翻攝自IG）星野源（右）時常透過廣播節目分享與新垣結衣的生活。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣歌手星野源在10日晚間的廣播節目中透露，其實在拍攝《月薪嬌妻》時對太太新垣結衣完全沒有戀愛的感覺，是一直到特別篇結束後，關係才出現變化。

星野源、新垣結衣雖然在婚後從未同框過，不過星野源時常透過廣播節目分享與太太的兩人時光，他分享最近回到家時，太太就醒來了，之後就會一起吃晚餐，並不是新垣結衣特別配合他，而是自然而然就如此。他也進一步分享，自己與太太都是夜貓族，所以沒有人會管他們的作息，想熬夜就熬夜。

提到兩人的戀愛時，外界都以假戲真做來形容，星野源強調，在拍攝《月薪嬌妻》時完全沒有那樣的感覺，因為2016年拍攝時就聽說有續集的可能性，「如果發生什麼事了，很可能會影響到續集，而且本來就是工作，當下也沒有那樣的心情，與其說是職場戀愛，不如說更像朋友。」至於戀情何時萌芽？星野源澄清，其實要等到2021年播出特別篇之後，所有一切都結束之後，關係才出現了變化。

星野源將攜最新專輯《Gen》展開亞洲巡演，8月30日（六）將在台北國際會議中心（TICC）開唱，接續巡迴至首爾與上海。台北與上海場是繼2019年「POP VIRUS World Tour」以來，暌違6年再度走出日本舉辦海外公演；首爾場則是星野源出道以來首次挑戰韓國演出，新專輯更找來韓國人氣饒舌歌手李泳知（Lee Youngji）合作，讓歌迷們格外期待。

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