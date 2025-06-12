韓潮流勝地淪「垃圾天堂」 手搖杯滿地丟成亂象

聖水洞貴為韓國潮流勝地，近來卻有遊客目睹飲料杯垃圾山。（翻攝自X，記者鍾志均攝）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕台灣人赴韓國旅遊人數日益增加，許多粉絲追星之餘，也不會錯過「聖水洞」、「弘大」等人潮聚集勝地；不料近來傳出聖水洞淪為「垃圾天堂」，滿坑滿谷的一次性塑膠杯充斥在街頭，不僅有礙市容，對遊客而言同樣讓人直搖頭。

聖水洞飲料杯滿坑滿谷。（翻攝自X）

日前有網友分享假日聖水影片，當中除了可見街頭散落手搖杯，令觀光客不堪其擾，尤其韓國街頭幾乎找不到任何公用垃圾桶，許多遊客不顧旁人眼光，也許只是隨手一丟，就這麼造成「手搖垃圾山」，造成環境髒亂。

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網友分享弘大堆滿手搖杯垃圾。（翻攝自X）

實地走訪聖水洞，可見路上完全找不到垃圾桶之外，不少商店也禁止攜帶飲料入內，常令許多遊客不知所措。為此，網上掀起兩派論戰，有人認為就算沒地方扔垃圾，也不能隨手亂丟，另也有人分享弘大垃圾山畫面，讓人不忍卒睹。

據悉，韓國垃圾規定非常嚴格，細分至每區有固定專用垃圾袋，無法跨區丟，像是弘大的垃圾若丟到明洞，恐怕會被罰錢；回收方面則規定大型廢棄物得貼上專門貼紙、寶特瓶瓶身塑膠也要撕下來再回收，甚至連裝湯的塑膠袋也不放過。

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