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娛樂 最新消息

台灣「霹靂操偶師」3聲帶驚艷澳洲Josh！英文Rap演出超絕

南澳藝術總監Josh對素還真戲偶非常有興趣，學習操偶愛不釋手。（霹靂國際多媒體提供）南澳藝術總監Josh對素還真戲偶非常有興趣，學習操偶愛不釋手。（霹靂國際多媒體提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台、澳交流，衝擊出全新火花！來自南澳馬戲中心的藝術總監Josh本週前往雲林，專程拜訪霹靂布袋戲總公司及參訪片場，雙方進行深度交流；藝術總監Josh也期待有機會能邀霹靂團隊到南澳演出，激盪出文化交流的火花。

「台澳藝術交流夥伴計畫」主要為促進台灣、澳洲兩地藝術文化交流，每年各選二位藝術家到當地做深度交流；南澳馬戲中心的藝術總監Josh這次獲選來台，特別指明要參訪霹靂的總公司及片場，對每尊展示木偶的神態造型、服裝細節、手持的道具兵器等展現高度興趣，期間相當讚嘆，嘖嘖稱奇。

霹靂操偶師除了示範操偶手法技巧外，還將素還真的出場詩，先用台語翻譯成國語、再將國語翻成英文，最後以英文台詞向Josh展示。有趣的是，講到丑角的戲謔及搞怪時，操偶師還用英文Rap方式演出，活靈活現的逗趣表現，讓Josh佩服不已，直說真的大開眼界。

霹靂操偶師林奎協（左起）、霹靂品牌總監黃政嘉、南澳馬戲中心藝術總監Josh、國藝會人員、霹靂董事長秘書徐碧如、霹靂廠長趙軍賢進行深度交流。（霹靂國際多媒體提供）霹靂操偶師林奎協（左起）、霹靂品牌總監黃政嘉、南澳馬戲中心藝術總監Josh、國藝會人員、霹靂董事長秘書徐碧如、霹靂廠長趙軍賢進行深度交流。（霹靂國際多媒體提供）

Josh表示，澳洲的馬戲及偶戲沒有像霹靂的木偶造型細膩華麗，在操作方式與演出模式也有所不同，看了霹靂的演出，讓他有了很多靈感及震撼，未來也希望可以讓台澳交流演出，衍生更炫麗的火花。

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