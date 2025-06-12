「台版金道英」竟被天心親自教戲 開拍NG四次超內疚

陳庭妮在《慶祝》飾演單親媽媽，親子互動細膩。（寬想娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳庭妮在電視電影《慶祝》飾演單親媽媽身兼皮拉提斯教練，在教課時因為前夫臨時無法照顧小孩、必須一邊教課一邊育兒，無力與無助的神情讓觀眾瞬間入戲。陳庭妮詮釋出一件件的突發事件，讓生活中找不到一絲喘息的空間，在承受壓力的同時也不經意的讓太多的關心造成對親子間的疏離。

陳庭妮意外發現小孩的畫畫將自己比作超人也知道媽媽的辛苦付出，不禁感動落淚，一份母子連心的情感表露無遺。陳庭妮分享：「親情是世界上最無私不求回報的愛，拿到劇本的時候就很觸動我，細膩的演出方式期待大家能喜歡。」陳庭妮鼓勵女性，在感情中不該總是為他人或大局著想，「該多聽聽自己的聲音，這不是一種自私，而是一種更細水長流的相處方式。『婚姻中途登出』的女性值得擁有更多勇氣和自信，不要把內心鎖住。」

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陳加樂戲劇初體驗表現亮眼。（寬想娛樂提供）

另外，劇中陳加樂飾演天心的兒子，首次戲劇演出表現亮眼，被封為「永春校草」的陳加樂，因長相神似韓國男團NCT成員金道英，被粉絲笑稱是「台版金道英」，對此他本人倒是笑得很靦腆：「真的沒有啦，金道英比我帥多了。」他也補充，「不過因為大家會拿來比，我現在每天出門都會稍微整理一下，不能太邋遢。」

陳加樂參加此劇演出也充滿感謝：「前輩們很親切，也很照顧我，透過這次的演出經驗，也才知道一部戲的背後有很多辛苦的工作人員。雖然我沒有跟天心姐真的對到戲，但在排練對台詞的時候，她都親自教我，讓我比較沒那麼緊張，只是我還NG了四次，真是對她很不好意思。」《婚內失戀：慶祝》6月14日起於三立都會台晚上10:00首播，並將於6月20日東森綜合台晚上11:00、6月27日LINE TV中午12:00接續上架。

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