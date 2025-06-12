賈靜雯水果買到破萬！修杰楷臉綠：沒來也可以花這麼多

修杰楷很會煮飯，挑食材也是一流。（《修TIME》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷開設Youtube頻道《修TIME》最新一集，他分享自己私下除了運動，最常去的地方就是傳統市場。熱愛料理的他是濱江市場的常客，揚言這裡完全是他的地盤，哪個時段蔬果、海鮮最多、最新鮮都瞭若指掌。後來他走到賈靜雯最愛的水果攤，聽到老闆說老婆的助理剛來結帳拿貨，買了10250元的水果，他瞬間傻眼，倒抽一口氣：「我才買900塊，她買了1萬多，人沒來也可以花這麼多。」

還臉綠驚呼：「我全部東西加起來，都沒有我老婆一個人買的水果貴，現在知道我為什麼不帶我老婆來市場了。」可是他講完這些話後，不忘替賈靜雯解釋，「她買的水果還會分送其他人啦！」算是遲來的求生欲。

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修杰楷很熟菜市場。（《修TIME》提供）

他也介紹濱江市場在地美食，巷弄內的古早味麵線，在菜市場賣了30多年堅持使用粗麵線。還有高CP值生魚片，在地人熱推平價新鮮又好吃，簡直是生魚片愛好者的天堂。

最後來到隱藏在巷弄的義大利食材店，喜愛美食與好酒的修杰楷在這裡不亦樂乎，加上老闆的熱情，現場更是開起香檳吃吃喝喝，短暫恢復理智線的他趕緊表示不能再待了。

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