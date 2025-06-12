晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王瞳領軍「全台首支AI女團」出道！公開新身份：這輩子沒想過

王瞳（中）領軍全台首組AI女團DailyNeo驚艷亮相，與AI成員小潤（左）、小皙合體出道。（民視提供）王瞳（中）領軍全台首組AI女團DailyNeo驚艷亮相，與AI成員小潤（左）、小皙合體出道。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視慶祝創台28週年推出AI虛擬女子團體「DailyNeo」，由王瞳領軍，攜手兩位AI成員「小潤」與「小皙」成團，除了擔任保健食品代言人，王瞳還首度挑戰唱跳與創作，直呼此次挑戰超乎想像：「這輩子從沒想過我會當女團成員！」

首次以「團長」身分出道，王瞳吐露心聲：「太不容易！」她說：「從創作、錄音、練舞到拍攝MV，每一步都充滿挑戰。但因為曾在『霸氣樂團』時期接觸音樂，加上身邊音樂人朋友的幫助，我才能完成這首主題曲。」

王瞳感性分享創作心得：「這首歌，是我送給所有勇敢女性的禮物！」（民視提供）王瞳感性分享創作心得：「這首歌，是我送給所有勇敢女性的禮物！」（民視提供）

這首由王瞳親自創作並演唱的出道主題曲，也將成為保健品的廣告主旋律，預計將於多平台曝光。王瞳更感性分享：「我希望這首歌是大家聽了會哼、會記得的作品，也是一種我做得到、我很勇敢的證明！」她也透露曾在本土劇《愛的榮耀》中演姐妹的好友宮美樂，在歌詞創意上給了自己不少靈感支援，直呼此曲的完成是很多溫暖力量共同促成。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中