王瞳領軍「全台首支AI女團」出道！公開新身份：這輩子沒想過

王瞳（中）領軍全台首組AI女團DailyNeo驚艷亮相，與AI成員小潤（左）、小皙合體出道。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視慶祝創台28週年推出AI虛擬女子團體「DailyNeo」，由王瞳領軍，攜手兩位AI成員「小潤」與「小皙」成團，除了擔任保健食品代言人，王瞳還首度挑戰唱跳與創作，直呼此次挑戰超乎想像：「這輩子從沒想過我會當女團成員！」

首次以「團長」身分出道，王瞳吐露心聲：「太不容易！」她說：「從創作、錄音、練舞到拍攝MV，每一步都充滿挑戰。但因為曾在『霸氣樂團』時期接觸音樂，加上身邊音樂人朋友的幫助，我才能完成這首主題曲。」

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王瞳感性分享創作心得：「這首歌，是我送給所有勇敢女性的禮物！」（民視提供）

這首由王瞳親自創作並演唱的出道主題曲，也將成為保健品的廣告主旋律，預計將於多平台曝光。王瞳更感性分享：「我希望這首歌是大家聽了會哼、會記得的作品，也是一種我做得到、我很勇敢的證明！」她也透露曾在本土劇《愛的榮耀》中演姐妹的好友宮美樂，在歌詞創意上給了自己不少靈感支援，直呼此曲的完成是很多溫暖力量共同促成。

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