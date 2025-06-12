別鬧了！曹雅雯狂粉跟騷涉5罪遭判驅逐出境 仍不放過她

台語歌后曹雅雯遭劉姓女粉絲長期騷擾，她提告後判決騷擾者6個月，得易科罰金後驅逐出境。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭劉姓女粉絲長期騷擾，她不滿委請律師提告，如今新北地方法院作出判決，來自新加坡的劉女，涉及跟騷、毀損、強制、妨害自由以及恐嚇等罪被判6個月，得易科罰金後驅逐出境；昨晚曹雅雯的經紀公司也透過聲明回應。

對於判決結果，曹雅雯經紀公司表示：「由衷感謝司法人員的辛勞。希望此判決能為所有受騷擾的民眾帶來警示與保護。」據了解，儘管法院判決出爐，劉女至今仍持續傳訊息要求回復，令曹雅雯與經紀人不堪其擾。

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曹雅雯經紀公司聲明

各位媒體朋友、各界關心本案的人士：

臺灣新北地方法院在2025年6月5日對劉姓被告已經做出判決。根據判決內容，劉小姐自2023年11月起開始頻繁透過電子郵件、社群軟體（臉書、IG）等，對雅雯傳送與表演無關的訊息，並要求雅雯回覆。在雅雯不堪其擾並進行封鎖後，引起劉小姐的不滿，進而採取恐嚇、跟蹤騷擾及侮辱的行為。

判決也指出，劉小姐持續對雅雯及經紀人發送恐嚇、辱罵訊息，造成兩位被害人心理畏懼，並貶損其名譽。更甚者，在2025年2月，劉小姐特地入境台灣，並在得知雅雯行程後，前往高鐵板橋車站進行盯梢、守候。當雅雯出現欲搭車時，劉小姐不僅徒手拉扯雅雯及其行李箱、手機吊飾，甚至出手阻止雅雯撥打電話報警，強行要求雅雯解除社群軟體封鎖，其行為已構成強制及跟蹤騷擾，嚴重侵害雅雯的權利與人身安全。

最終，法院認定劉小姐犯下恐嚇危害安全罪及強制罪等，並考量到劉小姐的行為已逾越粉絲與藝人之間的正常分際，其網路暴力與人身恐嚇行為顯然逾矩，嚴重影響了被害人的心理壓力與人身安全。儘管劉小姐在審理中坦承犯行，但因其行為對被害人造成莫大壓力與畏懼，法院針對恐嚇危害安全罪判處有期徒刑5個月；就強制罪處有期徒刑2個月，合併處應執行有期徒刑6個月，得易科罰金，且不予宣告緩刑。此外，由於劉小姐為外籍人士，法院諭知其在刑期執行完畢或赦免後，應驅逐出境。

本判決再次提醒社會大眾，在網路互動及現實生活中，應尊重他人意願與個人空間，切勿逾越法律界線，以免觸犯法網。對於本案的判決結果，我們表示尊重，並由衷感謝司法人員的辛勞。希望此判決能為所有受騷擾的民眾帶來警示與保護。

以上

好聞國際事業有限公司

詳細內容及證據於新北地方法院官網皆可查詢

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