遭點名捲富商「獵豔名單」 瑟七不忍了發聲求放過

瑟七遭點名捲富商獵豔名單，在社群吐苦水。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天啦啦隊成員「Dora」日前捲入小三疑雲，遭影射與一名已婚富商關係曖昧，引發外界熱議。據傳，該名富商的元配在蒐證過程中，疑似整理出一份「獵豔名單」，名單中不僅出現多位知名啦啦隊女孩，就連有「南台灣最頂啦啦隊」之稱的成員瑟七也被點名，對此，她在社群無奈發聲。

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瑟七在文中坦言，近日看見許多訊息讓她百思不得其解。她寫道，雖然那些事情與自己無關，但卻還是被捲入話題之中，甚至成為炒作焦點。她無奈表示：「很多事情發生了，但大家總是用自己的角度看事情，從一開始的無奈，到現在的無話可說。」

瑟琪呼籲外界停止無端猜測與傷害。（翻攝自IG）

在長文最後，瑟七語氣沉重地呼籲外界停止無端猜測與傷害，「大家就別打擾好好生活的人了吧，放過我們吧，拜託。即使遍體鱗傷，還是相信惡有惡報，大家加油。」她也坦承，若情緒再無法釋放，可能會對自己的身心造成極大負擔。這番話道出被波及者的無力與壓力，引發不少粉絲心疼留言力挺。

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