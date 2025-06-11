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NCT道英紓壓方式靠兩招 樂觀面對入伍年限

道英新專輯《Soar》唱出懷抱夢想的力量。（SM Entertainment提供）道英新專輯《Soar》唱出懷抱夢想的力量。（SM Entertainment提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣男團NCT主唱道英9月20日將在台北流行音樂中心開唱，他近來推出新作《Soar》回歸歌壇，表示「希望大家聽了之後能感受到『開始的勇氣』」，希望帶給粉絲們擁有夢想的力量。

為了9月的演唱會，道英費盡心力準備，分享紓壓、調節心理的方法，就是早點回家吃好吃的、看有趣的東西，還自豪自己是「覺得一切都不算什麼」的類型，認為越是辛苦的記憶，越有可能成為回憶，個性十分樂觀。

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此次新專輯邀請到眾多實力派音樂人相助，包括YB主唱尹道賢、紫雨林主唱金倫我、Nell主唱金鍾完等南韓代表性搖滾樂團參與製作，道英說，「有許多藝人是我的夢想，很感謝能和他們合作，這可說是一張實現夢想的專輯。」

道英新專輯《Soar》唱出懷抱夢想的力量。（SM Entertainment提供）道英新專輯《Soar》唱出懷抱夢想的力量。（SM Entertainment提供）

主打歌《你好, 宇宙 （Memory）》是以清爽吉他反覆演奏引領全曲的搖滾風格歌曲，道英表示，該曲想傳達，「一切都會過去，但珍貴的東西會長存在記憶中；再見並不是結束，而是讓出停留在我宇宙中的位置。」

1996年出生的他，即將面對要入伍的時期，道英表示，「不希望這張專輯帶有季節感，離開了的話，能夠無論何時都可以邊聽音樂邊想我」；《Soar》已在台數位發行。

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