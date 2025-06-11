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家寧當街自嘲畫面流出 掰了Andy「帶新男伴拍片」

家寧到飲料店點了2杯以她名字命名的「張家檸檬綠茶」。（翻攝自YT）家寧到飲料店點了2杯以她名字命名的「張家檸檬綠茶」。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」家寧、Andy分手後爆出金錢糾紛、雙出軌內幕。家寧2個多月以來3度拍片回應，最新一支回應停留在5月29日。相隔近2週，家寧今又上傳新影片，以「這才是真正的張家檸檬綠茶！親手製作全流程公開」為題自嘲。

相關新聞：Andy分手家寧撕破臉 鬆口有戀愛對象

家寧到飲料店點了2杯以她名字命名的「張家檸檬綠茶」。（翻攝自YT）家寧到飲料店點了2杯以她名字命名的「張家檸檬綠茶」。（翻攝自YT）

從影片可以看到，家寧到飲料店點了2杯以她名字命名的「張家檸檬綠茶」，隨後還問店員「好喝嗎」、「你自己有喝過嗎」，氣色看起來不錯，似乎已在輿論低潮中稍微重新振作，還不忘幫店家細心介紹飲料內容，更強調是自己付費購買。隨後畫面就轉到自家廚房，並開始自己製作檸檬綠茶，她也疑似已接到綠茶業配。而值得注意的是，在影片裡還可以看到一位男生的聲音，可見家寧的合作對象是一名男性。

在自家廚房開始自己製作檸檬綠茶。（翻攝自YT）在自家廚房開始自己製作檸檬綠茶。（翻攝自YT）

在自家廚房開始自己製作檸檬綠茶。（翻攝自YT）在自家廚房開始自己製作檸檬綠茶。（翻攝自YT）

下方引來不少網友留言，「以為真相Part 3」、「啊我要的真相勒」、「妳叫你媽媽把帳本和錢交出來，不就完事了嗎?一直拍朗讀影片幹嘛」，可以看到儘管她以自嘲方式拍新片，仍不被網友們買單。

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