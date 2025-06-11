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「曹董」直批中共暴政無理橫行必亡 呂雪鳳親曝「愛上蔡英文」

《看不見的國家》製片馮賢賢（左起）、製片泰德霍普、主角立委吳沛憶、導演葛靜文一同出席台灣首映。（海鵬提供）《看不見的國家》製片馮賢賢（左起）、製片泰德霍普、主角立委吳沛憶、導演葛靜文一同出席台灣首映。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《看不見的國家》今（11日）晚在台首映，電影聚焦台灣首位女性總統蔡英文執政8年間的民主實踐，由美國導演葛靜文執導，描繪台灣從威權走向民主的關鍵歷程。葛靜文在首映會上動情喊話：「你們不孤單！」，盼讓世界看見台灣。

本片歷時七年拍攝，獲准近距離貼身紀錄蔡英文的競選與執政，從總統專機到官邸生活，細膩呈現她任內如何堅定回應中國軍事威脅與干涉，並見證台灣在民主、性別平權與同婚議題上的進展。

知名企業家「曹董」曹興誠（左）、金馬得主呂雪鳳出席《看不見的國家》首映會力挺。（海鵬提供）知名企業家「曹董」曹興誠（左）、金馬得主呂雪鳳出席《看不見的國家》首映會力挺。（海鵬提供）

首映會上包括金馬得主呂雪鳳、知名企業家「曹董」曹興誠都到場力挺，呂雪鳳表示與蔡總統早在其接任民進黨主席時便結下緣分，感佩她走訪基層的辛苦與真誠，坦言因此「愛上小英」。

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呂雪鳳感慨，即便許多外國人不認識台灣，「我們自己要出力，讓大家看到，我們台灣人是友善、愛世界的」，並大力號召：「大家一起來包場」。

金馬得主呂雪鳳（左）、企業家曹興誠（右）和《看不見的國家》導演葛靜文合照。（海鵬提供）金馬得主呂雪鳳（左）、企業家曹興誠（右）和《看不見的國家》導演葛靜文合照。（海鵬提供）

曹興誠則是主動聯繫導演表達全力支持，並直批中共暴政無理橫行，強調「中共暴政必亡」，肯定本片反映出台灣當前所面對的壓力與處境。

首映會也吸引多位台灣影人與文化界人士到場，包括導演陳宏一、黃玉珊、陳世杰、楊雅喆、沈可尚，製片王思靜、張鳳美、潘鳳珠，編劇王詞仰，以及作家周宗武、古碧玲、日本影評人川瀨等人，全場觀影氣氛熱烈。

紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣首位女性總統蔡英文執政8年間的民主實踐，今晚在台首映。（海鵬提供）紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣首位女性總統蔡英文執政8年間的民主實踐，今晚在台首映。（海鵬提供）

特別的是，電影即將開演時現場突發地震，引起一陣騷動，呂雪鳳當場喊：「要動了！要動了」，也成了預祝票房大賣的另類吉兆。《看不見的國家》將於本週五（13日）在台上映。

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