床上激戰新科人夫連晨翔 孫淑媚羞稱：內心交戰

孫淑媚為《拜六禮拜》打造主題曲。（華視、公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金曲歌后孫淑媚為她主演的新戲《拜六禮拜》量身打造同名主題曲，她親自填詞，三金得主乱彈阿翔則負責譜曲。孫淑媚表示，當導演詢問要不要做主題曲時，立刻興奮地一口答應，加上自己也有參與演出，所以創作起來更有共感。主題曲《拜六禮拜》融入台語及英文歌詞，多元的元素讓這首歌堆疊出更豐富深厚的情感，如同孫淑媚為這首歌下的註解「人生很鳥，蕭蕭就好」。

《拜六禮拜》故事主軸圍繞鍾欣凌（左起）、丁寧和孫淑媚3人。（華視、公視台語台提供）

回憶起與乱彈阿翔合作的過程，孫淑媚笑說其實她只有講故事給老師聽，兩人便一起完成了這首主題曲，因為兩人已經不是第一次合作，在創作上很有默契。而這首歌完整呈現出劇中三位女主角的心境，「踮這个花花的世界，目睭褫開，就佮時間咧拚，拚一个無煩惱的未來。」如同歌詞敘述，三位女主角每天一張開眼睛，就為了家庭、工作在煩惱，何時才能放下一切瑣事，好好照顧自己呢？

請繼續往下閱讀...

相關新聞：丁寧自豪演技「抽菸戲全台我最強」 母胎單身被嗆：妄想純情戀愛

對孫淑媚來說，「拜六禮拜（台語的週六和週日）」最愛的事就是好好發呆，在現代繁忙的工作中，很少有能專心放空的時間，有些人甚至連好好睡一覺都是奢侈。她也表示自己在創作時，幾乎沒什麼特別的習慣，唯一會做的就是「睡好覺」，有時候還可能會因此夢到靈感。「拜六禮拜 時間暫停 鬥陣來啉一杯 茫一咧 chill一下」就是這首歌想傳達出的概念，期盼藉由輕鬆的歌詞，帶領觀眾在禮拜六、禮拜天，好好放個假。

連晨翔在《拜六禮拜》劇中與孫淑媚有許多親密戲。（華視、公視台語台提供）

此外，孫淑媚這回在劇中飾演八點檔女星，與連晨翔有許多吻戲，甚至還有大尺度床戲，眾多的親密戲，讓她直呼真的是需要突破自己才有辦法演出，也因為這次的角色與以往都不同，所以對主題曲的要求更高，在創作期間，她坦言從開拍到殺青期間，內心一直在交戰，光是歌詞就來來回回修改好多次。但就因為有嚴格的要求，最終才能呈現出這麼貼近生活的好作品。

《拜六禮拜》於每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法