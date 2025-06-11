晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長遭問國籍秒噤聲 事後怒吼「中華民國啊」網諷：只敢對空氣嗆聲

館長（左）在上海直播，遭當地民眾亂入問「你哪國人」時卻噤聲。（圖翻攝自Threads）館長（左）在上海直播，遭當地民眾亂入問「你哪國人」時卻噤聲。（圖翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以 「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉，不只多次公開讚頌中國政權，甚至以此嘲諷台灣，上月底才宣布將前進中國，如今已展開自稱的「和平大使」之旅，不過卻在過程中被當地民眾問哪國人時聞而不答，返回車上才說自己是「中華民國人」，被台灣網友譏笑「只敢對空氣嗆聲」。

相關新聞：館長喊話兩岸：自己人不打自己人 大讚上海建築台北無法相比

館長一行人今（11日）上午搭遊覽車到上海徐家匯，徒步觀光景點並持續直播，在路上突然遭當地民眾詢問「陳先生你好，請問你是哪國人？」不過他先是一愣，再露出尷尬笑容向身旁記者表示，「有沒有...所以不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」未正面回答民眾問題。

然而，館長一回車上開始輸出跳針抱怨，「你為什麼要一直問我是哪一國人？你為什麼要一直問我是哪一國人？中華民國啊！怎麼了嗎？中華民國啊！要不要拿護照給你看？你他X媽腦弱欸，腦袋有洞欸，看林涼！」豈料，此片段被網友們瘋狂轉發，紛紛訕笑表示：「我快笑死，阿館不敢當面回嗆小粉紅，只好回到車上對著空氣嗆聲」、「阿館：為什麼要一直問我是哪國人？」、「笑死！那你當下幹嘛不講？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中