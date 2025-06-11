館長遭問國籍秒噤聲 事後怒吼「中華民國啊」網諷：只敢對空氣嗆聲

館長（左）在上海直播，遭當地民眾亂入問「你哪國人」時卻噤聲。（圖翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以 「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉，不只多次公開讚頌中國政權，甚至以此嘲諷台灣，上月底才宣布將前進中國，如今已展開自稱的「和平大使」之旅，不過卻在過程中被當地民眾問哪國人時聞而不答，返回車上才說自己是「中華民國人」，被台灣網友譏笑「只敢對空氣嗆聲」。

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館長一行人今（11日）上午搭遊覽車到上海徐家匯，徒步觀光景點並持續直播，在路上突然遭當地民眾詢問「陳先生你好，請問你是哪國人？」不過他先是一愣，再露出尷尬笑容向身旁記者表示，「有沒有...所以不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」未正面回答民眾問題。

然而，館長一回車上開始輸出跳針抱怨，「你為什麼要一直問我是哪一國人？你為什麼要一直問我是哪一國人？中華民國啊！怎麼了嗎？中華民國啊！要不要拿護照給你看？你他X媽腦弱欸，腦袋有洞欸，看林涼！」豈料，此片段被網友們瘋狂轉發，紛紛訕笑表示：「我快笑死，阿館不敢當面回嗆小粉紅，只好回到車上對著空氣嗆聲」、「阿館：為什麼要一直問我是哪國人？」、「笑死！那你當下幹嘛不講？」

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