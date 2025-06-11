王一博飛簷走壁變「泡麵頭岩羊」 夾縫中報平安

王一博的泡麵頭新造型很可愛。（翻攝自IG）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕終於更新IG，分享8張360度無死角攀岩照片和新造型報平安。潮流酷蓋變泡麵頭「岩羊」飛岩走壁，讓粉絲激動留言，「姿勢難度係數太高了」「玩的開心，也要注意安全」。頂著新髮型和紅鼻子的王一博被粉絲笑稱野孩子，也有很多人喊可愛，說被他萌暈了！

王一博赴美國拍攝《探索新境》二季，挑戰更高難度攀岩。（翻攝自IG）王一博的粉絲擔心他拍完《探索新境2》會變黑炭。（翻攝自IG）

王一博去年推出的個人紀錄片《探索新境》叫好叫座，榮獲有「美國電視界奧斯卡」之稱的泰利獎紀錄片金獎。

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今年5月王一博赴美國拍攝《探索新境2》，與奧斯卡紀錄片導演金國威（《赤手登峰》）合作，將挑戰攀岩、高空跳傘、漂流、山地自行車、越野摩托車等多個戶外項目，開啟深入極境的戶外探索之旅。今天他分享的照片可見目前人在內華達州的紅石峽谷，挑戰更高難度的攀岩。粉絲除了讚美他的野外冒險Amazing、Cool、Great，更不忘叮囑最酷的男人安全第一。

王一博卡在岩縫中。（翻攝自IG）

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