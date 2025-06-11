Ozone遭爆解散「全員露面回應」 子翔去年為1事大爆哭

Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使。（現代婦女基金會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone今天擔任公益大使，他們成軍以來人氣高漲，去年才剛攻蛋，近來卻一直爆出團員即將陸續當兵及解散傳聞，團員受訪時再度重申是「謠言」，強調沒有要解散，暑假將推出新形式的作品，至於兵役問題，他們也表示：「時間到了就會盡本分去當兵。」

Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使，號召社會大眾成為受暴家庭的「呼呼」，佳辰表示團員都能「接住」彼此，一見面就可以感受到對方的眼神，他也認為營造安全的環境最重要，「才可以把自己打開來，很直接地說出來。」

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至於有什麼被接住的「暖心」時刻，子翔則透露，去年小巨蛋演唱會前壓力真的非常大，當時他和文廷挑戰高空特技，彩排前幾天還撞來撞去，有一次排練後他忍不住爆哭，煥鈞立刻抱住他，「他一直鼓勵我，一個擁抱勝過無數句話。」子翔當下雖然哭得更慘，但卻很慶幸在正式登台前，已經把情緒都宣洩出來了。

Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使。（現代婦女基金會提供）

佳辰強調：「我們團是行動派。」演唱會前他看到哲言哭，也感到相當意外，「他平常喜歡照顧、關心大家，沒想到他也會難過。」哲言坦言自己確實不太會表現出來，「真的經歷過滿多的，但沒有什麼不能夠克服。」煥鈞也說：「時間久了也沒有太大的難關是不能過的。」

既然彼此感情好，為何屢被爆「解散」？哲言直呼：「有嗎，那是謠言，但有謠言也是好事。」他們強調最近有在準備新的音樂，以及過去從沒推出過的新作品，接下來的「hito 流行音樂頒獎典禮」也將嘗試新花樣的演出。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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