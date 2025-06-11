晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ozone遭爆解散「全員露面回應」 子翔去年為1事大爆哭

Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使。（現代婦女基金會提供）Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使。（現代婦女基金會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone今天擔任公益大使，他們成軍以來人氣高漲，去年才剛攻蛋，近來卻一直爆出團員即將陸續當兵及解散傳聞，團員受訪時再度重申是「謠言」，強調沒有要解散，暑假將推出新形式的作品，至於兵役問題，他們也表示：「時間到了就會盡本分去當兵。」

Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使，號召社會大眾成為受暴家庭的「呼呼」，佳辰表示團員都能「接住」彼此，一見面就可以感受到對方的眼神，他也認為營造安全的環境最重要，「才可以把自己打開來，很直接地說出來。」

相關新聞：Ozone周子翔練舞扭傷脖 新歌被師兄評「滿難聽」心情跌谷底

至於有什麼被接住的「暖心」時刻，子翔則透露去年小巨蛋演唱會前壓力真的非常大，當時他和文廷挑戰高空特技，彩排前幾天還撞來撞去，有一次排練後他忍不住爆哭，煥鈞立刻抱住他，「他一直鼓勵我，一個擁抱勝過無數句話。」子翔當下雖然哭得更慘，但卻很慶幸在正式登台前，已經把情緒都宣洩出來了。

Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使。（現代婦女基金會提供）Ozone今天為「受暴家庭扶助計畫」擔任大使。（現代婦女基金會提供）

佳辰強調：「我們團是行動派。」演唱會前他看到哲言哭，也感到相當意外「他平常喜歡照顧、關心大家，沒想到他也會難過。」哲言坦言自己確實不太會表現出來，「真的經歷過滿多的，但沒有什麼不能夠克服。」煥鈞也說：「時間久了也沒有太大的難關是不能過的。」

既然彼此感情好，為何屢被爆「解散」？哲言直呼：「有嗎，那是謠言，但有謠言也是好事。」他們強調最近有在準備新的音樂，以及過去從沒推出過的新作品，接下來的「hito 流行音樂頒獎典禮」也將嘗試新花樣的演出。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中