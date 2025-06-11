快樂小夥伴骨折被當「盲盒」心生怨言 周杰倫霸氣承諾1事暖爆

周杰倫（左）前陣子到日本，化妝師杜哥（右二）意外跌倒骨折。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫前陣子去日本出遊，幾位「快樂小夥伴」也陪伴身旁，不過在京都時卻發生歌迷瘋狂追星，意外造成周董身旁的化妝師「杜哥」杜國璋腿骨折，目前雖返台休養治療，但似乎心生怨言，報平安之餘也吐露一些負面心情。

杜哥在社群發文談到：「杰倫逛街被邀合影，我竟然是『盲盒』，跟拍推擠，付出代價的也是我（有情緒的是…沒有一個是為了我而來的），我的幕後生涯是不是有點坎坷，也只能怪自己歌唱的不好。不過，大家如此喜歡他、支持他，想想也挺開心的…杜哥報平安，安養OK喔！」

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看到周董化妝師杜哥腿骨折包裹著紗布休養照片，網友都祝他早日康復，棒棒堂阿緯則安慰：「杜哥，好好休息，幸好幽默感跟帥氣臉沒摔傷，沒事。」杜哥則說：「謝謝阿緯。」

周杰倫化妝師杜哥腿骨折休養中。（翻攝自IG）

而同樣心疼杜哥骨折的當然還有周董本人，他霸氣留言：「放心休養，化妝的事就別擔心了，不會找其他化妝師的。」網友大讚周董好講義氣，不會讓杜哥丟工作，也誇周董給了化妝師定心丸。

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