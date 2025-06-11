台北大巨蛋正妹到底是誰？真實身分曝光是「林俊傑愛徒」

正妹歌手楚晴是林俊傑愛徒。（JFJ Productions提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑上週登上台北大巨蛋開唱，正妹愛徒「Jasmine Sokko」楚晴擔任嘉賓掀起話題，許多人都在議論她「到底是誰？」楚晴今天首度接受台灣媒體訪問，談起老闆滿是感謝，更稱因為跑巡演跟JJ愈來愈熟，私下都叫天王「哥哥」。

與JJ同樣來自新加坡的楚晴，去年底加入JFJ Productions，印象最深刻的就是與「老闆」一起站上新加坡國家體育場，她跟著JJ跑巡演累積演出經驗，征戰了許多城市，近期也登上了台北大巨蛋。

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對於擁有一個「明星老闆」，楚晴表示：「最吸引我的是團隊強大的經驗，團隊也激勵著我在音樂與創作上的成長。」坦言JJ在專輯中，也給了她許多實用的建議，「他甚至親自來到MV拍攝現場，這些都啟發了我。」

新加坡歌手楚晴發行首張專輯《BURNOUT DYNASTY》。（JFJ Productions提供）

楚晴透露，JJ沒有讓她感到任何距離感，反而因為跑巡演，團隊之間的感情愈來愈好，有次她跟混音師的女兒一起跳舞玩耍，JJ忽然問：「我可以加入嗎？」此後雙方互動愈來愈好，楚晴從原本的「JJ老闆」改叫歌王「哥」，笑說JJ從心目中「不真實」的形象，變得愈來愈有溫度。

楚晴發行首張專輯《BURNOUT DYNASTY》，提到公司給她很大的空間做音樂，甚至也沒有禁愛令，覺得非常自由。單身多年的楚晴分享理想型，她幽默地拿出手機紀錄的條件唸出，「能夠理性溝通、尊重彼此成就、要有自己的夢想與目標、要能讓自己感覺值得被愛，給安全感。」她不是外貌協會，喜歡有內涵及深度的人。

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