康橋車禍真相險成謎 「防毒駕逃責」賈永婕盼給警主動篩檢權

賈永婕今（11）日在社群平台上發文，回憶「康橋車禍」事件當時的情形。（翻攝自FB）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈永婕今（11）日公開回憶「康橋車禍」事件，指出若非有人當下提醒進行毒品檢測，肇事者真相可能至今仍被掩蓋。她感慨現在法律制度對毒駕查驗的限制，恐讓正義淪為形式，強調應給予警方更多主動篩檢權，以防類似悲劇再度發生。

賈永婕（最右）9日登上唐綺陽（中）的網路直播節目《星時代調研所》，與台北市交通局長謝銘鴻（最左）共同探討交通安全議題。（翻攝自FB）

賈永婕9日登上唐綺陽主持的網路節目《星時代調研所》，與台北市交通局長謝銘鴻一同探討交通議題。今（11）日她更在社群有感而發，坦言康橋事件若非是熱心人士即時建議驗毒，真相可能早已被忽視。根據現在的規範，警方不能擅自要求毒品檢測，必須等到受害者或家屬主動申請，才可啟動程序，讓她覺得制度存有重大缺口。

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同時，她也指出，「如果受害者情況危急甚至失去意識，家屬若未能及時反應，肇事者便可能逃避法律追究。」賈永婕呼籲政府重視毒駕篩檢制度的改革，應給予警方在特定情況下的主動篩檢權，讓交通正義不再受限於程序，也讓社會能對每一起事故有更完整及透明的交代。

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