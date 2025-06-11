王齊麟甜曝結婚登記日含義 陳詩媛沒在避孕「想生雙胞胎女孩」

陳詩媛、王齊麟今日甜蜜現身活動。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕奧運羽球金牌王齊麟昨（10日）與前樂天啦啦隊成員「十元」陳詩媛登記結婚，今日兩人甜蜜現身活動，分享新婚心情與未來規劃。陳詩媛害羞表示，目前沒有在避孕，希望能生雙胞胎女孩，並透露自己最近胖了3公斤，因為沒跳啦啦隊且還是正常吃，王齊麟則立刻護妻：「哪裡有胖！我怕她沒吃飽，都會叫她多吃一點。」

相關新聞：泰勒絲爆悄悄秘婚 粉絲解析婚禮信封藏「冠夫姓線索」

請繼續往下閱讀...

被問是否準備好當爸媽？王齊麟笑說陳家有雙胞胎基因，老婆和她媽媽都是雙胞胎，所以真的有機會。而陳詩媛則想生2到3個孩子，笑說：「我想要女生啦，如果家裡有三個王齊麟，我會受不了。」

陳詩媛、王齊麟今日甜蜜現身活動。（記者潘少棠攝）

相關新聞：王齊麟超甜放閃！「王太太綁定成功」與十元浪漫登記

至於婚禮規劃，小倆口預計明年再辦，婚紗照尚未拍攝。談到登記選在6月10日，王齊麟笑說：「因為6是幸運數字，10又和十元名字有關，希望十分幸福！」他也大方坦承兩人交往初期就有討論到婚姻，知道老婆原本就想在30歲左右結婚，而求婚當然是他主動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法