張榕容暌違10年首出遊！開錄《花甲》擔心被討厭

李銘忠（左2）自曝上阿里山看日出是幫哥哥李銘順（手機內畫面）圓夢。（台灣大哥大MyVideo）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《花甲少年趣旅行》第11季，四位旅伴李銘忠、于美人、楊銘威與張榕容同遊嘉義。首度參與節目的李銘忠坦言，凌晨衝阿里山看日出竟是為了哥哥李銘順，「這本來不是我想要做的事，但基於李銘順上一次想看卻看不到，想說好吧！就幫他完成，結果苦到自己。」他帶隊凌晨2點攻頂，儘管一開始旅伴們抱怨連連，但當日出終於現身時，于美人轉身對他說：「這趟值得了。」讓他瞬間感動破表，「任務成功的那一刻，心裡真是滿滿感動！」

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張榕容自曝上次出遊已經暌違10多年，直言接下節目時有些緊張，怕大家性格差太多、不好相處，所幸一見面就發現人默契十足，直呼：「大家真的相處得很自在！」最讓她安心的是有合作三次的老搭檔李銘忠同行，這趟旅程也讓她發現對方以往嚴肅理智形象下，竟藏著感性熱絡的一面。兩人也不約而同提到，原本以為于美人是氣場強大的女強人，沒想到實際相處後完全翻轉印象，「她直爽又可愛，還邀我們去她家吃飯，真的超暖！」

楊銘威在旅途中展現十足暖男特質，讓張榕容感受到滿滿支持與照顧。她透露，自己首次參加實境節目、又不熟悉綜藝型態，一度緊張到懷疑自己表現不佳，「我還去問他是不是工作人員都不喜歡我」，已有《花甲》錄影經驗的楊銘威立刻安撫：「沒有啦！實境節目錄影流程不一樣！」一句話讓她瞬間釋懷，「有他在，我真的放鬆很多。如果沒有他們三個，我可能真的撐不下去！」

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旅程中，四人還一起泡了張榕容人生首次體驗的泥漿溫泉，她笑說那一刻大家像是回到童年，在泥巴中互相潑灑玩耍，畫面又幼稚又可愛，讓她留下深刻回憶。李銘忠也感性表示：「這次旅行的最大收穫，就是學會如何跟陌生人一起旅行，並成為真正的朋友。」

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