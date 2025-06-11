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75歲翁倩玉驚爆「最後一次巡演」 高流開唱動人內幕曝光

翁倩玉高流演唱會記者會。（記者陳奕全攝）翁倩玉高流演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕75歲的國寶級玉女歌手翁倩玉今天舉辦記者會，宣布8月2日將在高雄流行音樂中心開唱，特別的是，高流正是她建築師哥哥翁祖模的設計作品，對於能夠成就「哥哥設計、妹妹開唱」的夢想，也在華人音樂場域留下話題佳話。

翁倩玉高流演唱會記者會。（記者陳奕全攝）翁倩玉高流演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

出身台灣的翁倩玉，曾以日文單曲《愛的魅惑》狂銷200萬張，一舉拿下「日本唱片大賞」等六大音樂獎項，更多次登上《NHK紅白歌合戰》，是名副其實的台灣之光。本次演唱會台北站口碑熱烈，強勢宣布加場要進軍南台灣。

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而翁倩玉選在高流開唱堪稱圓夢，原來她的哥哥翁祖模是台灣建築界知名大師，在台灣已打造上百件作品，翁倩玉笑說，之前高流剛落成，哥哥曾對她說：「希望妳能在這裡開唱」，如今高流啟用將滿4年，終於實現了夢想。

翁倩玉高流演唱會記者會；哥哥翁祖傑影片祝賀。（記者陳奕全攝）翁倩玉高流演唱會記者會；哥哥翁祖傑影片祝賀。（記者陳奕全攝）

今天在記者會上，翁祖模特別錄製影片祝賀，感性談到：「我在大學唸完後，想過有沒有機會替妳設計舞台裝置，但談了很久都沒有完成，一直放在心裡，我回到台灣後，成為小小有名氣的建築師，高流是我一生最重要的作品之一，我們花了15年的時間完成，半個世紀過去，我們的夢想實現了。」

翁倩玉高流演唱會記者會。（記者陳奕全攝）翁倩玉高流演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

翁倩玉宣布開唱，透露這也會是最後一次的大型巡演，坦言真的很消耗體力，未來會考慮舉辦小型的演唱會，依舊熱愛舞台沒有要「封麥」。

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